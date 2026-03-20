V Pardubiciach vyhorela hala zbrojovky, prípadom sa zaoberá aj BIS

PRAHA - Česká polícia preveruje informáciu, že priemyselnú halu v Pardubiciach, ktorá tam vyhorela v piatok nadránom, úmyselne zapálila konkrétna skupina ľudí. Uviedla to v piatok na sociálnej sieti X. Táto skupina sa podľa médií označuje za medzinárodnú organizáciu a svoj čin dáva do súvislosti s vojnou v Pásme Gazy.
Skladovacia hala, ktorá podľa servera Aktuálne.cz patrí českej zbrojovke LPP Holding, začala v priemyselnej zóne v Pardubiciach horieť v piatok nadránom. Podľa českých médií bol objekt vyprataný pred plánovanou rekonštrukciou. Požiar sa rozšíril aj na administratívnu budovu.
Polícia na sieti X ráno uviedla, že jednou z vyšetrovacích verzií je úmyselné zapálenie objektu. Neskôr dodala, že by mohlo ísť o konkrétnu skupinu. „Z verejného priestoru sme získali informácie o tom, že k útoku sa prihlásila konkrétna skupina. V tejto chvíli overujeme dôveryhodnosť informácií,“ uviedla polícia.
Ako upozornil server Aktuálne.cz, zbrojovka už pred niekoľkými rokmi oznámila, že chce spolu s izraelskou firmou Elbit Systems vyvíjať a vyrábať drony. Práve to by podľa webu mohol byť dôvod útoku, pretože to vyplýva z e-mailu, ktorý údajne redaktorovi servera poslala skupina The Earthquake Faction, ktorá sa k útoku prihlásila.
„Dnes skoro ráno bolo kľúčové výrobné centrum izraelských zbraní zapálené podzemnou skupinou, aby ukončilo svoju rolu v prebiehajúcej izraelskej genocíde v Gaze,“ citoval web z e-mailu. Na vyšetrovaní prípadu spolupracuje s Národnou centrálou proti terorizmu, extrémizmu a kybernetickej kriminalite (NCTEKK) aj česká Bezpečnostná informačná služba (BIS).
Metnar zvolal pre požiar krízový štáb, polícia vyšetruje terorizmus
Český minister vnútra Lubomír Metnar zvolal v reakcii na požiar haly v Pardubiciach, ktorá patrí českej zbrojovke LPP Holding, krízový štáb. Polícia zároveň na sociálnej sieti X oznámila, že prípad vyšetruje ako podozrenie zo spáchania teroristického útoku.