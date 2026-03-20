VAROVANIE expertov: Ropa pôjde VÝRAZNE nahor, TAKÉTO ceny nás čakajú už onedlho!

NEW YORK – Prebiehajúca vojna v Iráne ochromila výrazným spôsobom svetový export ropy a zemného plynu. Tieto druhy energie sú potrebné takmer v každom kúte sveta a ich nedostatok sa pomaly odráža na cenách. Analytici už počas prvých dní vojny predpovedali, že cena ropy sa dostane na 100 dolárov za barel. Teraz sú ich prognózy ešte desivejšie.
Spoločný izraelsko-americký útok na Irán prebehol pred tromi týždňami. Analytici už vtedy vyjadrovali svoje obavy, že ropa bude výrazne drahšia. Väčšina sa prikláňala ku 100 dolárom za barel. Dňa 9. marca sa to len potvrdilo, keď cena ropy Brent vystúpila na 120 dolárov za barel. Od minulého týždňa neklesla pod hranicu 100 dolárov. Dnes je ale situácia výrazne horšia.
Cez Hormuz len pár lodí
Útok Izraela na iránske plynovo-kondenzačné pole South Pars dňa 18. marca spôsobil ďalšie zvyšovanie cien ropy na 108 dolárov za barel. Experti sa zhodujú, že pokiaľ bude Hormuzský prieliv naďalej uzavretý, v nasledujúcich týždňoch príde k ďalšiemu zdražovaniu. Cez túto úžinu na konci Perzského zálivu sa prepravuje zhruba pätina celosvetového exportu ropy.
Irán však už na začiatku konfliktu vyhlásil, že potopí každú loď, ktorá sa pokúsi tadiaľ preplaviť. V posledných dňoch mali zabezpečený prechod po vzájomnej dohode s Iránom len lode pod pakistanskou, čínskou, tureckou a indickou vlajkou. Informuje o tom Al Jazeera.
Desivé predpovede
Spoločnosť OCBC Group Research sa podľa aktuálnej situácie domnieva, že v prípade pokračovania bojov bude svetový trh už onedlho čeliť nedostatku 10 miliónov barelov ropy na dennej báze, pričom sa prihliadalo aj na svetové zásoby. Analytici z Wood Mackenzie si už nemyslia, že cena 200 dolárov za barel ropy je príliš prestrelená. Považujú to za veľmi reálny jav, ktorý môže svet postihnúť už onedlho.
"Pokiaľ sa lodná preprava cez Hormuzský prieliv preruší na dlhšie obdobie, ceny ropy sa takmer s určitosťou priblížia k 200 dolárom za barel. Takýto scenár je viac ako pravdepodobný," vyjadril sa expert na priemysel Chad Norville s tým, že svetovú ekonomiku by výrazne ovplyvnili už ceny ropy nad 150 dolárov za barel.
Medzinárodný menový fond (MMF) odhaduje, že každé 10-percentné navýšenie cien ropy, ktoré by trvalo dlhšie ako jeden rok, by spôsobilo nárast svetovej inflácie o takmer pol percenta.
Expert na energetiku z Oxfordskej univerzity Adi Imsirovic je presvedčený, že pokiaľ by sa ropa začala predávať na úrovni 200 dolárov za barel, bola by to doslova brzda pre svetovú ekonomiku. "Neovplyvnilo by to len infláciu, ale ľudstvo by čelilo aj vyššej miere nezamestnanosti, či nedostatku plastov a hnojív," dodal.
K rekordným cenám nemusí dôjsť
Sasha Fossová z britskej spoločnosti Marex hovorí, že cena 200 dolárov za barel ropy je skôr nereálna. V mnohých krajinách mimo Blízkeho východu bol zaznamenaný výrazný nárast ťažby ropy (USA, Kanada, Brazília, Argentína,…), pričom existuje aj trasa priamo cez Saudskú Arábiu, ktorá by sa vyhla Hormuzskému prielivu.
"Už na pozadí rusko-ukrajinskej vojny sme sa presvedčili, že liekom na vysoké ceny sú vysoké ceny," priblížila.
Dňa 19. marca bola svetová cena britskej ropy Brent na úrovni cez 113 dolárov za barel. Americká WTI Crude sa pohybovala na 97 dolároch, zatiaľ čo indická, ktorá patrí medzi najviac postihnuté, sa vyšplhala až na 146 dolárov za barel. Cena ruskej ropy Urals sa pohybovala na 89 dolároch za barel.