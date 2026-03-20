AKTUÁLNE Zverejnili ZOZNAM vozidiel, ktoré majú výnimku na nákup nafty! ZMENA aj pre samooobslužné stanice

BRATISLAVA - Ministerstvo hospodárstva spresnilo pravidlá. Niektoré vybrané vozidlá budú mať nakoniec výnimku z obmedzení spotreby motorovej nafty. Zároveň sa upravili pravidlá aj pre samobslužné čerpacie stanice, ktoré nemusia zatvárať tak, ako sa pôvodne hovorilo.
Ministerstvo vysvetlilo, že prijatými opatreniami v čase stavu ropnej núdze chcú predovšetkým ochrániť slovenských obyvateľov, podnikateľov a dopravcov, zabezpečiť dostatok motorovej nafty pre kľúčové sektory a udržať plynulé fungovanie hospodárstva. Zdôraznili, že je nevyhnutné predchádzať výpadkom a obmedziť špekulatívne správanie či nadmerné čerpanie paliva zo zahraničia.
Obmedzenie sa nevzťahuje na:
- poľnohospodárske stroje a traktory
- stavebné stroje a vozidlá
- stacionárne alebo ťažko presúvateľné stroje
- vozidlá určené na zásobovanie vozidiel podľa písm. a), b), c) a zariadení ako sú technologické zariadenia a mechanizmy využívané v priemyselnej výrobe a v odpadovom hospodárstve, motorovou naftou.
Dočasné obmedzenia sa zároveň nevzťahujú na motorové vozidlá Hasičského a záchranného zboru, Horskej záchrannej služby, záchrannej zdravotnej služby či banskej záchrannej služby a ďalších zložiek integrovaného záchranného systému. Výnimka sa tiež vzťahuje aj na vozidlá Policajného zboru, Ozbrojených síl SR a ozbrojených zborov, obecnej polície, či vozidlá vybraných subjektov hospodárskej mobilizácie a kritickej infraštruktúry. "Tieto vozidlá sú z obmedzení vyňaté z dôvodu zabezpečenia ochrany života, zdravia a majetku, ako aj zachovania základných bezpečnostných a záchranných funkcií štátu," vysvetlil rezort.
Predaj na samoobslužných pumpách bude možný
Ďalej bude tiež umožnený predaj na samoobslužných čerpacích staniciach, ktoré ponúkajú benzín aj motorovú naftu, a to za predpokladu, že vedia v súlade s nariadením obmedziť predaj motorovej nafty. V takom prípade môžu zostať v prevádzke pre predaj benzínu. Keďže sa obmedzenia vzťahujú výlučne na predaj motorovej nafty, nepôjde o porušenie nariadenia.
Zároveň ministerstvo financií v nadväznosti na rozhodnutie vlády SR vydalo vyhlášku na úpravu osobitnej ceny motorovej nafty pre vozidlá registrované mimo územia SR. Vyhláška nadobudne účinnosť od pondelka 23. marca 2026, aby mali prevádzkovatelia čerpacích staníc dostatočný čas na technické úpravy svojich systémov, najmä na zavedenie tzv. duálnych cien motorovej nafty.
Samotná osobitná cena motorovej nafty bola stanovená na úroveň 1,826 eur za liter. Jej výpočet vychádza z priemerných cien tohto paliva v Českej republike, Rakúsku a Poľsku podľa aktuálnych údajov zverejnených EK. Do nadobudnutia účinnosti vyhlášky sa ceny naďalej určujú štandardným spôsobom.
Rezort hospodárstva zdôrazňuje, že všetky prijaté opatrenia sú dočasné a reagujú na aktuálnu situáciu v oblasti dodávok ropy. Ministerstvo je naďalej v kontinuálnom kontakte so zástupcami sektora a bude priebežne reagovať na praktické otázky spojené s implementáciou opatrení.