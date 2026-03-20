Vila po Jakubiskovi je opäť na predaj: O tento luxus prišiel pre dlhy! Z tej sumy sa vám zatočí hlava

PRAHA - Luxus, ktorý má poriadne temnú minulosť! Vila, v ktorej roky žil legendárny režisér Juraj Jakubisko (†84), sa opäť objavila na trhu – a suma, za ktorú sa predáva, vyráža dych.
Honosná nehnuteľnosť v prestížnej časti Hodkovičky je aktuálne v ponuke realitnej kancelárie za 29,9 milióna korún (viac ako 1,2 milióna eur) . Ide pritom o vilu, o ktorú Jakubisko spolu s manželkou, producentkou Deanou Horváthovou-Jakubiskovou (68), prišli po finančných problémoch.
Za všetkým stáli obrovské dlhy, ktoré sa vyšplhali až na 77 miliónov korún (vyše troch miliónov eur). Tie pritom nevznikli náhodou – súviseli najmä s finančne náročnou produkciou jeho filmov, predovšetkým veľkofilmu Bathory. Práve ambiciózne projekty sa napokon podpísali pod finančné problémy, ktoré pripravili rodinu o ich vysnívaný domov a vilu poslali do exekúcie. Už v roku 2019 sa objavila v dražbe, kde sa najskôr ponúkala za 28 miliónov. Napokon ju nový majiteľ získal "len" za 12,5 milióna. Dnes je všetko inak.