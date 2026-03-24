Napätie vo svete narastá: Vojny menia nálady aj na Slovensku, ministerstvo mení pravidlá pre DRONY na letiskách!

BRATISLAVA - Od 31. marca vstupujú do platnosti nové legislatívne pravidlá pre bezpilotné lietadlá a drony v okolí kľúčových slovenských letísk. Zmeny sa dotknú prevádzky v blízkosti letísk v Bratislave, Košiciach, Poprade, Piešťanoch a Žiline. Dôvodom je najmä rastúci počet letov dronov, ktorý si vyžiadal jasnejšie pravidlá a prísnejší dohľad nad bezpečnosťou vzdušného priestoru.
Nové podmienky vznikli v spolupráci štátnych orgánov a poskytovateľa letových prevádzkových služieb. Reflektujú aktuálne pravidlá Európskej únie, technologický pokrok aj potreby letectva.
"Teší ma, že sa nám podarilo vytvoriť tieto pravidlá. Predpokladám, že pri ich dodržiavaní by piloti ´klasických´ lietadiel prilietavajúcich alebo odlietavajúcich z našich riadených letísk nemuseli mať pocit ohrozenia. Budem rád, ak tieto pravidlá prispejú aj k zjednodušeniu vykonávania niektorých leteckých činností leteckými profesionálmi," uviedol štátny tajomník Ministerstva dopravy SR Igor Choma.
Novinkou sú lety aj mimo dohľadu pilota
Jednou z kľúčových zmien je úprava vzdialenosti od stredu letiska, v ktorej je potrebná koordinácia s riadiacou vežou. Po novom bude možné za určitých podmienok vykonávať aj lety mimo priameho vizuálneho kontaktu (tzv. BVLOS), čo doteraz nebolo bežné.
Zároveň platí, že pri civilných letoch vyžadujúcich koordináciu musí byť oznámenie doručené najneskôr 24 hodín vopred.
Geografické zóny majú priniesť väčší prehľad
Podľa riaditeľa Úradu vojenského letectva na Ministerstve obrany SR Nofal Kattan ide o zásadný krok smerom k väčšej prehľadnosti pravidiel.
"Vnímam veľmi pozitívne, že sa pristúpilo k systematickému vymedzeniu geografických zón pre bezpilotné lietadlá v okolí civilných letísk na Slovensku. Takýto prístup prináša jasné pravidlá do prostredia, ktoré bolo doteraz z pohľadu bezpečnosti čoraz náročnejšie na kontrolu. Pre nás je kľúčové, aby bol vzdušný priestor riadený predvídateľne a bezpečne, a tieto opatrenia k tomu významne prispievajú," povedal.
Zmeny aj pre Bratislavu
Špecifická úprava sa týka aj hlavného mesta. V prípade letiska v Bratislave došlo k zmenšeniu zóny, v ktorej platí úplný zákaz civilných letov dronov. To znamená, že niektoré oblasti budú po novom dostupnejšie pre legálnu prevádzku.
Detailné informácie o nových opatreniach sú dostupné na webovej stránke Ministerstva dopravy SR. Používatelia dronov by si ich mali dôkladne naštudovať, aby sa vyhli porušeniu predpisov a možným sankciám.