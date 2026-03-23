Desivé varovanie experta: Svet sa musí pripraviť na Putinov odchod! TAKTO to vysvetlil

LONDÝN - Budúcnosť Vladimira Putina vyvoláva otázky aj medzi expertmi. Podľa jedného z nich sa svet musí pripraviť na jeho odchod a možné turbulencie v Rusku.
Otázka, ktorú si kladie celý svet
Ako sa skončí éra Vladimira Putina? Túto otázku si podľa britského denníka Daily Mail položil aj analytik John Kennedy z think-tanku RAND Europe.
Ten sa pokúsil pomenovať scenáre, ktoré by mohli ukončiť vládu ruského prezidenta – od atentátu až po prevrat. Jeho záver však prekvapuje: najpravdepodobnejšie je, že Putin zomrie vo funkcii.
Biologické limity a signály z Kremľa
Putin sa blíži k veku, ktorý bol pre ruských lídrov historicky kritický. Už dnes patrí medzi najdlhšie vládnucich predstaviteľov krajiny od čias Josifa Stalina.
Podľa Kennedyho naznačujú rôzne správy o zdravotnom stave aj alternatívnej liečbe, že jeho koniec môže prísť skôr, než sa očakáva.
Prečo je prevrat nepravdepodobný
Scenár násilného zvrhnutia moci považuje expert za málo reálny. Putin totiž podľa neho vybudoval systém, ktorý stojí výlučne na osobnej lojalite. „Obklopil sa ľuďmi, ktorým dôveruje. Ide prevažne o jeho dlhoročných spolupracovníkov,“ vysvetľuje Kennedy.
Od začiatku vojny na Ukrajina sa podľa neho koncentrácia moci ešte posilnila. Ani po smrti opozičného lídra Alexeja Navaľného sa neobjavil výrazný odpor.
Represie voči opozícii podľa analytika prakticky eliminovali možnosť otvoreného vzdoru.
Atentát? Hrozba prichádza z regiónov
Úplne vylúčený nie je ani scenár atentátu. Kennedy však upozorňuje, že potenciálne riziko nemusí pochádzať z moskovských elít.
Napätie môže rásť skôr v regiónoch, ktoré najviac doplácajú na vojnu. Práve z chudobnejších oblastí pochádza veľká časť mobilizovaných vojakov. „Rozdiel medzi životom v Moskve a v regiónoch je obrovský,“ konštatuje expert. Ak sa frustrácia prehĺbi, môže prerásť do násilia.
Menej na očiach, viac otázok
Putin sa v poslednom období objavuje na verejnosti menej často. Kennedy za tým vidí kombináciu možných faktorov – zdravotné problémy, vyčerpanie aj rastúcu nedôveru.
Aj napriek silnej ochrane podľa neho nemožno vylúčiť, že sa nájde niekto, kto bude ochotný konať.
Po Putinovi môže prísť chaos
Analytik zároveň varuje, že skutočný problém môže prísť až po Putinovom odchode. Mocenské štruktúry v Rusku sú podľa neho nastavené tak, že bez centrálnej postavy sa rýchlo dostanú do konfliktu.
Západ by sa preto mal pripraviť na rôzne scenáre – od vnútorných bojov až po zásadné politické zmeny. „Situácia v Rusku je z dlhodobého hľadiska pripravená na otras,“ upozorňuje Kennedy.
Podľa neho môže nasledovať všetko – od riadeného prechodu moci cez vojenský prevrat až po spontánne protesty.