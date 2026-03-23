Putin je v koncoch: Vyhýba sa Kremľu! Je vydesený zo smrti Chameneího

MOSKVA - Ruský prezident sa už niekoľko dní neobjavuje na verejných akciách v Kremli. Podľa dostupných informácií za tým môžu byť obavy z osudu iránskeho vodcu.
Ticho v Kremli vyvoláva otázky
V oficiálnom programe ruského prezidenta Vladimira Putina nastala nápadná zmena. Verejné vystúpenia v Kremli sa vytratili a už niekoľko dní sa neobjavil na žiadnom podujatí, ktoré by bolo prístupné médiám.
Podľa nezávislého portálu Agentstvo to nemusí byť náhoda. V ruských mocenských kruhoch má podľa neho rezonovať obava z osudu iránskeho najvyššieho duchovného vodcu Alího Chameneího, ktorý zahynul hneď na začiatku americko-izraelského útoku na Irán. Na operácii sa mali podieľať spravodajské služby Izraela aj Spojených štátov.
Roky sledovania a zásah v presnom momente
Zistenia naznačujú, že Chameneí aj ďalší členovia iránskeho vedenia boli dlhodobo pod drobnohľadom. Sledovanie prebiehalo aj cez mestské kamerové systémy, pričom podľa Agentstva je podobných kamier v Moskve ešte viac než v Teheráne.
Tieto systémy mali byť napadnuté hackermi a obraz z nich smeroval na servery v Izraeli. Vďaka tomu získali agenti Mossadu aj americkej CIA detailný prehľad o pohybe iránskych predstaviteľov a vedeli presne načasovať útok.
Strach sa šíri aj medzi ruskými elitami
Ruský opozičný politik Dmitrij Gudkov upozornil, že medzi predstaviteľmi režimu kolujú vytrvalé, hoci nepotvrdené správy o panike v Kremli. „Hovorí sa o tom čoraz častejšie,“ uviedol na sociálnej sieti.
Obavy neskrývajú ani ideológovia blízki Kremľu. Filozof Alexandr Dugin otvorene naznačil, že vývoj v Iráne môže mať širšie dôsledky. „Ak Irán obstojí, veci sa môžu vrátiť do starých koľají. Ak padne, ďalší sme my,“ vyhlásil. Zároveň dodal, že súčasný americký prezident Donald Trump sa podľa neho posúva smerom k neokonzervatívnemu prístupu.
Digitálne obmedzenia a bezpečnostné opatrenia
V tejto súvislosti získava nový význam aj obmedzovanie mobilného internetu v Moskve, ktoré obyvatelia pociťujú čoraz častejšie. Kremeľ priznal, že ide o bezpečnostné opatrenie, oficiálne zdôvodňované vojnou na Ukrajine. Niektoré ruské médiá však spájajú tieto kroky práve s udalosťami v Iráne.
Putin mimo dohľadu
Naposledy sa Putin objavil na verejnej akcii v Kremli 9. marca. Odvtedy komunikuje len prostredníctvom stretnutí s úradníkmi, ktoré sú prezentované cez vopred pripravené videozáznamy.
Zároveň je prakticky nemožné určiť, kde sa prezident v skutočnosti nachádza. Vo viacerých rezidenciách má identicky zariadené pracovné miestnosti, čo znemožňuje identifikáciu miesta podľa záberov.
Napríklad počas nedávneho online rokovania vlády mal byť oficiálne v rezidencii Novo-Ogarjovo pri Moskve. Podľa Agentstva sa však mohol nachádzať aj v Soči alebo vo Valdaji.
Prísne pravidlá okolo prezidentských sídiel
Okolie Putinovej rezidencie Bočarov Ručej v Soči čakajú výrazné obmedzenia. V trojkilometrovom pásme sa má zakázať výstavba heliportov či strelníc, rovnako ako prevádzka paintballových a airsoftových areálov.
Zakázané budú aj niektoré bežné činnosti, napríklad opravy vozidiel, chov zvierat či umiestňovanie reklamných transparentov. Prísne pravidlá sa dotknú aj pohybu dronov a lodí, pričom výnimka bude platiť len pre presne vymedzený úsek.