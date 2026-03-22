Západný breh v plameňoch: Osadníci útočili podpaľačstvom, hlásia zranených Palestínčanov

JERUZALEM - Izraelská armáda v nedeľu hlásila sériu podpaľačských útokov, ktoré izraelskí osadníci spáchali v noci na okupovanom Západnom brehu Jordánu. Informuje o tom agentúra AFP.
Nočné útoky a zásah armády
„Jednotky armády a pohraničnej polície boli včera v noci vyslané do viacerých palestínskych dedín... na základe správ, že izraelskí civilisti podnikli podpaľačské útoky na budovy a majetok a vyvolávali nepokoje v tejto oblasti,“ uviedla armáda. „Bezpečnostné zložky odsudzujú akékoľvek násilie a budú naďalej podnikať kroky, aby zaistili bezpečnosť obyvateľov a verejný poriadok v tejto oblasti,“ zdôraznila. Podľa palestínskej tlačovej agentúry WAFA utrpeli pri útokoch zranenia viacerí Palestínčania.
K incidentu došlo po tom, čo armáda oznámila, že palestínske vozidlo narazilo v sobotu do izraelského a zahynul pri tom Izraelčan. Polícia vyšetruje, či išlo o teroristický čin, no doposiaľ túto možnosť nepotvrdila.
Nárast násilia na Západnom brehu
Od začiatku vojny na Blízkom východe prudko vzrástol počet násilných činov izraelských osadníkov na Západnom brehu. Podľa údajov ministerstva zdravotníctva so sídlom v Ramalláhu bolo od 1. marca pri útokoch osadníkov zastrelených šesť Palestínčanov.