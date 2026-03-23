Nečakaný odchod vyslanca EÚ pre Cyprus: Hahn končí, Brusel hľadá nástupcu

NIKÓZIA/BRUSEL - Osobitný vyslanec Európskej únie pre Cyprus Johaness Hahn pre iné povinnosti odstúpil z funkcie, oznámila v pondelok Európska komisia (EK). Vymenovaný bol v máji minulého roka s cieľom prispieť ku znovuzjednoteniu rozdeleného ostrova v Stredozemnom mori, informuje o tom portál Politico.
„Komisia rešpektuje rozhodnutie Hahna a ďakuje mu za jeho cenný prínos k procesu urovnania,“ uviedol hovorca EK Maciej Berestecki. Predsedníčka EK Ursula von der Leyenová podľa jeho slov rozhodne o ďalších krokoch. V januári bývalý eurokomisár Hahn prevzal funkciu predsedu generálnej rady Rakúskej národnej banky na päťročné obdobie.
Hľadanie nového vyslanca
Hovorca cyperskej vlády Konstantinos Letymbiotis uviedol, že EK „už podniká potrebné kroky s cieľom v blízkej budúcnosti vymenovať nového vyslanca“. Dodal, že Hahn zaslal list cyperskému prezidentovi Nikosovi Christodulidisovi, aby ho informoval o svojom rozhodnutí.
Cyprus ležiaci na východe Stredozemného mora je od vpádu tureckej armády na sever ostrova v roku 1974 rozdelený na južnú gréckojazyčnú časť, ktorú spravuje medzinárodne uznaná vláda, a samozvanú Severocyperskú tureckú republiku, ktorú uznáva iba Turecko.
Celý ostrov je od roku 2004 členom EÚ ako Cyperská republika, jeho faktické rozdelenie však znamená, že legislatíva Únie platí len v časti spravovanej medzinárodne uznanou vládou. Obe časti od seba oddeľuje 180-kilometrov dlhá nárazníková zóna, ktorá prechádza aj cez Nikóziu ako jediné rozdelené hlavné mesto na svete, ktorú kontrolujú mierové sily OSN.