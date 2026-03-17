Začal sa proces s Ukrajincami, ktorí mali z Nemecka posielať balíky s trhavinami

STUTTGART - Za prísnych bezpečnostných opatrení sa začal v utorok na vyššom krajinskom súde v Stuttgarte proces s tromi ukrajinskými štátnymi príslušníkmi. Sú obvinení z toho, že z poverenia ruskej tajnej služby mali odosielať z Kolína nad Rýnom na Ukrajinu balíky s výbušninami. Informuje o tom agentúra DPA.

Troch mužov vo veku 22, 25 a 30 rokov zadržali vlani v máji na rôznych miestach - dvoch v Nemecku a tretieho vo Švajčiarsku, v decembri ho vydali do Nemecka. V súčasnosti sú všetci traja vo vyšetrovacej väzbe. Muži sú obvinení z toho, že z Kolína nad Rýnom posielali na Ukrajinu balíky obsahujúce autodiely a GPS sledovacie zariadenia, aby pred plánovanými útokmi otestovali potenciálne prepravné trasy.

Nemecká prokuratúra uviedla, že plánom bolo zaslať balíky obsahujúce výbušné zariadenia, ktoré „vybuchnú v Nemecku alebo inde cestou do častí Ukrajiny, ktoré nie sú okupované Ruskom“, aby spôsobili „čo najväčšie škody s cieľom podkopať u obyvateľstva pocit bezpečia“. Z obžaloby predloženej na súde vyplýva, že príkaz na otestovanie potenciálnych útočných trás mal prísť od ruskej spravodajskej služby prostredníctvom sprostredkovateľov v okupovanom ukrajinskom meste Mariupol.

Obžalovaní na začiatku procesu mlčali, ale obhajca 25-ročného muža, ktorý mal balíky odoslať, uviedol, že neexistujú žiadne dôkazy o tom, že by jeho klient vedel o akýchkoľvek plánovaných sabotážach. Advokáti ďalších dvoch obžalovaných sa v prvý deň súdneho procesu k obvineniam nevyjadrili. Súd naplánoval do konca septembra vyše 30 pojednávaní.

Súvisiace články

Prezident USA Donald Trump
BBC požiadala súd na Floride, aby zamietol žalobu podanú prezidentom Trumpom
Zahraničné
Väzba alebo sloboda pre
Väzba alebo sloboda pre Čurillovcov? Súd rozhodne o ďalšom osude policajtov v rámci akcie Kajúcnik
Domáce
Tragédia Flixbusu pred súdom:
Tragédia Flixbusu pred súdom: Český vodič priznal vinu, pri nehode pri Lipsku zomreli štyri ženy
Zahraničné
Slovák Štefan Fenyös
Slovák v Británii šokoval políciu! Vyrábal arzenál pre prípad invázie: Súd ho poslal za mreže
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Odvolávanie Gašpara sa nekonalo, post zneužíva vo svoj prospech, tvrdí opozícia
Odvolávanie Gašpara sa nekonalo, post zneužíva vo svoj prospech, tvrdí opozícia
Správy
Len osemročné dievča sa túlalo večernými ulicami v meste
Len osemročné dievča sa túlalo večernými ulicami v meste
Správy
Všimli ste si? V Dunaji hrá DCÉRKA slávnej modelky: Na čo minula prvú výplatu!
Všimli ste si? V Dunaji hrá DCÉRKA slávnej modelky: Na čo minula prvú výplatu!
Prominenti

Domáce správy

Ondrej Dostál.
Vláda schválila zmeny v súdnych sporoch: Je to ústupok Šutajovi Eštokovi! Zúri PS a SaS
Domáce
Dráma na slovenskej chate:
Dráma na slovenskej chate: Trucujúci tínedžer sa pokúsil o najhoršie, záchranári opísali boj o život
Domáce
Meteorológovia menia predpoveď: Nakoniec
Meteorológovia menia predpoveď: Nakoniec bude apríl iný, ako ukazovali modely
Domáce
Bratislavská zoo otvára sezónu: Nové kapybary, komentované kŕmenia aj program pre deti
Bratislavská zoo otvára sezónu: Nové kapybary, komentované kŕmenia aj program pre deti
Bratislava

Zahraničné

Donald Trump
USA nepotrebujú nikoho: Trump po víťazstve nad Iránom posiela spojencom z NATO tvrdý odkaz
Zahraničné
António Costa
Energetická kríza v EÚ: Costa žiada nezávislosť a opravu Družby, o cenách s Ruskom rokovať nebude
Zahraničné
Donald Trump
Vzbura Európy proti Trumpovi: Z jeho vyhrážok si nič nerobí! My sme vojnu v Iráne nezačali
Zahraničné
Andrej Babiš
Ostrý spor o zbrojenie! Babiš chce na rezorte obrany upratovať: Prezident Pavel kritizuje škrty
Zahraničné

Prominenti

Ilustračné foto
Smutná správa zo sveta filmu: Náhle zomrel slovenský režisér!
Domáci prominenti
Megan Fox
Megan Fox je stále kosť: FOTO Ak na párty, tak jedine v sexi bielizni s podväzkami!
Zahraniční prominenti
Forgáč sa snažil dostať
Marcel Forgáč zostal zahanbený: Michal, chcem ťa upozorniť, že… Hudák vybuchol smiechom!
Domáci prominenti
Riley Green
DRÁMA na koncerte známeho speváka: Po ÚTOKU fanúšika skončil zaliaty krvou!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Prémie mohli získať v
Na stoly vysypal 7 MILIÓNOV eur! Šéf šokoval zamestnancov netradičnou ODMENOU, takto vysvetlil HORY PEŇAZÍ v hotovosti
Zaujímavosti
Ilustračné foto
Vrátili sa do hotelovej izby a odhrnuli perinu: Po tom, čo TAM NAŠLI, okamžite balili kufre! Jeho VÝHOVORKA vás dorazí
Zaujímavosti
Legendárny hotel: Prežil katastrofu,
Legendárny hotel: Prežil katastrofu, hostil najväčšie osobnosti a dodnes má vlastného čističa mincí
dromedar.sk
Umývačka riadu
Máte po umytí v umývačke stále MOKRÝ riad? Stačí do dvierok vložiť TÚTO jednu VEC a vlhkosť okamžite zmizne!
Zaujímavosti

Dobré správy

Slováci chcú lepšie susedské
Slováci chcú lepšie susedské vzťahy: Milka vo svojej najnovšej kampani zbližuje ľudí
Promo
Zdroj: KolagenDrink
Týchto 5 chýb robia Slováci najčastejšie: Známy ortopéd prezradil, ako zlepšiť stav kĺbov
plnielanu.sk
Chudnutie je často veľmi
Chcete schudnúť a nedarí sa vám to? Na slovenský trh dorazila unikátna novinka
Domáce
Zdroj: Henima
Prečo ženám po štyridsiatke už nestačí len krém? Riaditeľka beauty značky vás odpoveďou prekvapí
plnielanu.sk

Tlak konsolidácie nečakane spojil odbory aj firmy: Žiadajú jasný plán, tu je ich výzva premiérovi!
Tlak konsolidácie nečakane spojil odbory aj firmy: Žiadajú jasný plán, tu je ich výzva premiérovi!
Daniari udreli: Odhalili veľkú nelegálnu fabriku na cigarety, škoda presahuje 1,7 milióna eur! (foto)
Daniari udreli: Odhalili veľkú nelegálnu fabriku na cigarety, škoda presahuje 1,7 milióna eur! (foto)
Pumpy sú pod tlakom motoristov: Fico pripúšťa zásah do cien pre časť tankujúcich!
Pumpy sú pod tlakom motoristov: Fico pripúšťa zásah do cien pre časť tankujúcich!
Ekonomický reštart v podaní SaS: Návrat k rovnej dani aj nulová daň zo zisku!
Ekonomický reštart v podaní SaS: Návrat k rovnej dani aj nulová daň zo zisku!

Neodpovedajú na maily ani telefonáty: Lewandowski je v Poľsku zapletený do veľkého škandálu
Neodpovedajú na maily ani telefonáty: Lewandowski je v Poľsku zapletený do veľkého škandálu
Ostatné
Ruská legenda prišla so závažným obvinením: Kläbo na olympiáde podvádzal a všetci to vedia!
Ruská legenda prišla so závažným obvinením: Kläbo na olympiáde podvádzal a všetci to vedia!
Beh na lyžiach
FC Tatran Prešov – FC Košice: Online prenos z prvého zápasu semifinále Slovnaft Cupu
FC Tatran Prešov – FC Košice: Online prenos z prvého zápasu semifinále Slovnaft Cupu
Slovnaft Cup
Obdivuhodné gesto pred play-off: Košice a Banská Bystrica sa dohodli na ústretovom kroku
Obdivuhodné gesto pred play-off: Košice a Banská Bystrica sa dohodli na ústretovom kroku
Tipsport liga

Nissan modernizoval svoje najväčšie SUV: X-Trail s novinkami pre rok 2026
Nissan modernizoval svoje najväčšie SUV: X-Trail s novinkami pre rok 2026
Novinky
TEST: Mini Cooper SE - svižný drobec do mesta a okolia
TEST: Mini Cooper SE - svižný drobec do mesta a okolia
Klasické testy
Škoda Superb s novou silnejšou verziou. Ale len ako liftback
Škoda Superb s novou silnejšou verziou. Ale len ako liftback
Novinky
FOTO: Nová Trieda S od Mercedesu sa zastavila na svojom turné aj na Slovensku
FOTO: Nová Trieda S od Mercedesu sa zastavila na svojom turné aj na Slovensku
Novinky

Kariéra na dosah ruky? Job Fair 2026 môže rozhodnúť o vašej budúcnosti
Kariéra na dosah ruky? Job Fair 2026 môže rozhodnúť o vašej budúcnosti
Po škole do zamestnania
Zručnosti budúcnosti: ktoré „future job skills“ budú rozhodovať o úspechu na trhu práce?
Zručnosti budúcnosti: ktoré „future job skills“ budú rozhodovať o úspechu na trhu práce?
Kariérny rast
Hviezda roka: Je spustený 2. ročník súťaže pre office manažérov a manažérky
Hviezda roka: Je spustený 2. ročník súťaže pre office manažérov a manažérky
Pracovné prostredie
Soundtrack k vášmu pracovnému dňu: Prečo je rádio v práci viac než len kulisa?
Soundtrack k vášmu pracovnému dňu: Prečo je rádio v práci viac než len kulisa?
Pracovné prostredie

Makové šialenstvo bez múky, s vanilkovým krémom a džemom. Kto ochutnal, hneď pýtal môj recept.
Makové šialenstvo bez múky, s vanilkovým krémom a džemom. Kto ochutnal, hneď pýtal môj recept.
Ovocná bublanina našich babičiek
Ovocná bublanina našich babičiek
Domáce bake rolls
Domáce bake rolls
Chuťovky
Ako pripraviť mleté mäso doma: Pomer, ktorý musíte poznať
Ako pripraviť mleté mäso doma: Pomer, ktorý musíte poznať
Rady a tipy

Turecko otestovalo dron, ktorý letí rýchlosťou 1100 km/h a funguje ako „loyal wingman“. Pri teste presne zasiahol cieľ navádzanou bombou
Turecko otestovalo dron, ktorý letí rýchlosťou 1100 km/h a funguje ako „loyal wingman“. Pri teste presne zasiahol cieľ navádzanou bombou
Armádne technológie
Google zoberie hackerom nástroj, cez ktorý vedeli prevziať kontrolu nad mobilom. Android začne blokovať prístup k citlivej funkcii
Google zoberie hackerom nástroj, cez ktorý vedeli prevziať kontrolu nad mobilom. Android začne blokovať prístup k citlivej funkcii
Android
Centrum 795: Tajná ruská jednotka pre atentáty. Odhalil ju Google Translate
Centrum 795: Tajná ruská jednotka pre atentáty. Odhalil ju Google Translate
Moderná vojna a konflikty
Je na Slovensku cenzúra? Veľká analýza odhalila, ako sa tu máme v porovnaní s Európou aj svetom
Je na Slovensku cenzúra? Veľká analýza odhalila, ako sa tu máme v porovnaní s Európou aj svetom
Bezpečnosť

Tieto veci môžu kaziť dobrý dojem z bývania. 7 chýb, ktoré robia interiér nudný a neatraktívny
Tieto veci môžu kaziť dobrý dojem z bývania. 7 chýb, ktoré robia interiér nudný a neatraktívny
Ani by ste si ho nevšimli alebo nevedeli, že je to vôbec dom. Zvláštna stavba však skrýva prekvapivo pekné bývanie
Ani by ste si ho nevšimli alebo nevedeli, že je to vôbec dom. Zvláštna stavba však skrýva prekvapivo pekné bývanie
Hľadáme balkóny alebo terasy, ktoré potrebujú zachrániť! Pošlite fotografiu a vyhrajte premenu
Hľadáme balkóny alebo terasy, ktoré potrebujú zachrániť! Pošlite fotografiu a vyhrajte premenu
Tento detail si mnohí nevšimnú a divia sa, že farba vyzerá inak, ako čakali. Čo rozhodne, aký efekt dosiahnete?
Tento detail si mnohí nevšimnú a divia sa, že farba vyzerá inak, ako čakali. Čo rozhodne, aký efekt dosiahnete?

Pre kutilov

Ako si svojpomocne postaviť drevenú terasu, ktorá vydrží roky? Vyberajte z týchto materiálov
Ako si svojpomocne postaviť drevenú terasu, ktorá vydrží roky? Vyberajte z týchto materiálov
Dvor a záhrada
V obchode ho nekúpite! Miroslav si vyrobil originálny kufrík na skrutkovače
V obchode ho nekúpite! Miroslav si vyrobil originálny kufrík na skrutkovače
Náradie
5 znakov, že priesady už potrebujú presadiť do väčšieho
5 znakov, že priesady už potrebujú presadiť do väčšieho
Záhrada
Zanedbaný kút premenila na grilovací raj: Daniela si poradila s betónom aj dlažbou
Zanedbaný kút premenila na grilovací raj: Daniela si poradila s betónom aj dlažbou
Dvor a záhrada

