ONLINE Revolučné gardy v Iráne potvrdili smrť veliteľa jednotiek Basídž

BAGDAD - Konflikt na Blízkom východe pokračoval aj v priebehu noci na utorok, pričom útoky hlásili viaceré krajiny v regióne. Z irackej metropoly Bagdad informovali o ďalšom útoku na americké veľvyslanectvo a na budovu, kde pravdepodobne bývali iránski poradcovia. Spojené arabské emiráty (SAE) pre hrozbu nových útokov nakrátko uzavreli svoj vzdušný priestor, zatiaľ čo Izrael avizoval pokračujúcu ofenzívu na Teherán a Bejrút. Informuje agentúra AFP a AP. Situáciu sledujeme online.
Naživo z Blízkeho východu:
21:25 V irackom hlavnom meste Bagdad bolo v utorok večer počuť niekoľko silných výbuchov, informovali novinári agentúry AFP. Nemenovaný bezpečnostný predstaviteľ potvrdil, že došlo k dronovému a raketovému útoku na americké veľvyslanectvo.
20:30 Zbor islamských revolučných gárd v Iráne v utorok potvrdil smrť veliteľa polovojenských jednotiek Basídž Gholámrezu Solejmána, ktorý prišiel o život pri útoku izraelskej armády na Irán. Informovala o tom agentúra AFP.
19:26 Americký prezident Donald Trump v utorok vyhlásil, že Spojené štáty zatiaľ nie sú pripravené ukončiť vojnu v Iráne, ale mohlo by sa tak stať už v blízkej budúcnosti. Zároveň označil za „hlúpu chybu“, že sa spojenci v NATO odmietli podieľať na vojenskej operácii USA v Iráne a na odblokovaní Hormuzského prielivu. Informuje o tom agentúra Reuters.
17:22 V rámci zásahu proti desiatkam osôb podozrivým zo spolupráce s Izraelom a USA zadržali v Iráne aj najmenej desať cudzincov. S odvolaním sa na iránske médiá o tom v utorok informovala agentúra Reuters.
15:25 Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v utorok opäť vyzval Iráncov, aby po zabití tajomníka iránskej Najvyššej rady národnej bezpečnosti Alího Larídžáního „vzali svoj osud do vlastných rúk.“ Informovala o tom agentúra AFP.
14:35 Libanonská armáda v utorok oznámila, že pri útoku na auto a motocykel v južnom Libanone zahynul jej vojak a ďalší štyria sa zranili. Ide už o štvrtého libanonského vojaka, ktorý zahynul od začiatku aktuálnej vojny medzi Izraelom a libanonským militantným hnutím Hizballáh. Informuje o tom agentúra AFP.
14:21 Izraelské letecké útoky na obytné budovy, vysídlených civilistov a zdravotníkov v Libanone vyvolávajú obavy z porušovania medzinárodného práva a môžu predstavovať vojnové zločiny, uviedol v utorok Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR) v Ženeve. Informuje o tom agentúra Reuters.
13:46 Poľsko neplánuje vyslať svojich vojakov do Iránu, keďže konflikt priamo nesúvisí s bezpečnosťou krajiny. V utorok to pred rokovaním vlády vyhlásil poľský premiér Donald Tusk, informuje varšavský spravodajca.
13:40 Pakistanský minister informácií Atulláh Tarar v utorok odmietol tvrdenie Talibanu, podľa ktorého Pakistan v noci na utorok úmyselne zasiahol centrum na liečbu drogových závislostí v Kábule. Afganská vláda uvádza, že pri nešťastí zahynulo 400 ľudí. Tarar tieto tvrdenia označil za „úplne nepodložené“.Píše agentúra AFP.
13:05 Ak bude iránska vojna pokračovať do júna, akútny hlad bude hroziť ďalším desiatkam miliónov ľudí vo svete. Vyplýva to z analýzy Svetového potravinového programu (WFP) zverejnenej v utorok. Informuje agentúra Reuters a AFP.
12:55 Organizácia Spojených národov (OSN) v utorok vyzvala Izrael, aby okamžite zastavil rozširovanie svojich nelegálnych osád na okupovanom Západnom brehu Jordánu. Vyjadrila tiež obavy z etnických čistiek Palestínčanov, keďže za 12 mesiacov do 31. októbra 2025 tam bolo zo svojich domov vysídlených 36.000 ľudí. Situáciu OSN označila za bezprecedentnú.Píše agentúra AFP.
12:35 Izraelsko-americké útoky v Iráne dnes zasiahli viaceré mestá, kde sa podľa svedkov ozývali silné explózie. Útoky podľa médií okrem iného zasiahli obytnú budovu v iránskom meste Arák, kde bolo zabitých niekoľko ľudí, vrátane dvoch detí. Izrael dnes oznámil, že začal novú vlnu úderov na Teherán. Aj v Jeruzaleme boli dnes podľa agentúry AFP počuť výbuchy. Irán odpovedá útokmi aj na štáty Perzského zálivu, kde sa nachádzajú vojenské objekty Spojených štátov. Regionálna vojna trvajúca už 18 dní stále silneje a zosilňuje globálnu energetickú krízu, píše stanica Al-Džazíra.
11:25 Európska únia začala rok po návrate amerického prezidenta Donalda Trumpa do Bieleho domu brať do úvahy nepredvídateľnosť Spojených štátov, vyhlásila v utorok v rozhovore pre agentúru Reuters šéfka únijnej diplomacie Kaja Kallasová. Členské štáty eurobloku sú podľa nej zároveň znepokojené, že Washington s nimi nekonzultoval začiatok vojny proti Iránu a jej ciele.
10:46 Izraelský minister obrany Jisrael Kac v utorok vyhlásil, že pri nočnom izraelskom vzdušnom útoku zahynul tajomník iránskej Najvyššej rady národnej bezpečnosti Alí Larídžání. O útoku krátko predtým informovali aj izraelské médiá. Informuje agentúra AFP.Irán Larídžáního smrť nepotvrdil. Iránske štátne médiá dnes však zverejnili údajný Larídžáního odkaz písaný rukou, uvádza Reuters bez ďalších podrobností.
10:35 Izraelská armáda v noci podnikla viacero útokov na vysokopostavených predstaviteľov Iránu. Pri jednom z nich zahynul veliteľ polovojenských síl Basídž Gholámrezá Solejmání. Izrael zaútočil aj na tajomníka iránskej Najvyššej rady národnej bezpečnosti Alího Larídžáního. Aktuálne nie je jasné či prišiel pri útoku o život alebo bol zranený. Informuje portál Times of Israel.
10:20 Británia, Fínsko a Holandsko zvažujú spoluprácu pri spoločnom financovaní a obstarávaní zbraní, munície a ďalšieho vojenského vybavenia. Dôvodom sú rastúce bezpečnostné hrozby vo svete vrátane vojny na Ukrajine a Blízkom východe, informuje správa agentúry Reuters.
10:10 Irak rokuje s Iránom o umožnení prechodu niektorých svojich ropných tankerov cez Hormuzský prieliv, uviedol v utorok iracký minister ropného priemyslu Haján Abdal Ghaní. Bagdad sa tak snaží zmierniť problémy s vývozom ropy po nedávnych útokoch na tankery vo svojich vodách, informuje správa agentúry Reuters.
10:05 Izraelské letectvo pri dnešnom nočnom útoku cielilo na šéfa iránskej bezpečnostnej rady Alího Larídžáního, píše server The Times of Israel (ToI) s odvolaním sa na nemenovaných izraelských činiteľov. Nie je známe, či bol Larídžání zranený alebo zabitý. Náčelník generálneho štábu izraelskej armády Ejal Zamir však uviedol, že v noci bolo dosiahnuté významné úspechy pri likvidácii cieľov. Iránske štátne médiá ale oznámili, že čoskoro zverejnia správu od Larídžáního, píše agentúra Reuters.
9:25 Čína poskytne humanitárnu pomoc krajinám na Blízkom východe, ktoré zasiahli americké a izraelské útoky počas pokračujúcej vojny. Oznámil to v utorok hovorca ministerstva zahraničných vecí Lin Ťien na tlačovej konferencii, informuje agentúra AFP.
8:35 Pri dopade úlomkov zneškodnenej iránskej balistickej strely dnes zahynul v Abú Zabí civilista s pakistanským občianstvom, uviedli podľa agentúry AFP emirátske úrady. Iránskym úderom dnes ráno čelila protivzdušná obrana aj v Katare a Saudskej Arábii. Podľa predsedu iránskeho parlamentu americká vojenská prítomnosť regiónu bezpečnosť neprinesie, tú musia zabezpečiť tamojšie štáty. Teherán v odvete za izraelské a americké údery už tretím týždňom útočí na štáty Perzského zálivu, kde sa nachádzajú vojenské objekty Spojených štátov.
7:18 Syn posledného iránskeho šacha Rezá Pahlaví oznámil v pondelok vytvorenie výboru, ktorý má pripraviť právny rámec na vyrovnanie sa so zločinmi súčasného režimu v prípade politickej zmeny v Iráne. Na svojom webe o tom informoval francúzsky denník Le Monde. Pahlaví v príspevku na sociálnej sieti X napísal, že výbor má pripraviť základné pravidlá pre budúcu „komisiu pravdy a spravodlivosti“. Tá by sa mala zaoberať objasňovaním porušovania ľudských práv a zabezpečením spravodlivého prístupu počas prípadného obdobia prechodu k demokracii.
6:34 Irak odsúdil sériu „teroristických útokov“, ktoré sa v pondelok neskoro večer zamerali na hotel v Bagdade, americké veľvyslanectvo a veľké ropné pole na juhu krajiny. Tieto údery označila krajina za hrozbu pre národnú „bezpečnosť a stabilitu“. Upozornila na to agentúra AFP,
6:20 Spojené štáty a Izrael sa rozhodli začať útoky proti Iránu bez toho, aby o tom informovali svojich spojencov. Pre EÚ to pritom znamená vážne riziko pre jej bezpečnosť, najmä ekonomickú bezpečnosť, ďalej riziko zvyšovania medzinárodného napätia a tiež zvýšené riziko hrozby terorizmu. V rozhovore s novinármi z projektu European Newsroom (ENR) to uviedol predseda Európskej rady António Costa. ENR združuje tlačové agentúry z celej Európy a ČTK je jeho členom
6:15 Izraelský prezident Jicchak Herzog v pondelok pre agentúru AFP vyhlásil, že Európa by mala podporiť boj jeho krajiny proti libanonskému militantnému hnutiu Hizballáh. „Európa by mala podporiť akékoľvek úsilie, akékoľvek úsilie, zamerané na okamžité zlikvidovanie Hizballáhu,“ povedal Herzog. „Mali by pochopiť, že ak chcete niečo dosiahnuť, niekedy musíte vyhrať vojnu,“ dodal.
6:10 Približne 200 členov amerického vojenského personálu utrpelo zranenia v dovedna siedmich krajinách na Blízkom východe od začiatku americko-izraelskej vojny proti Iránu. V pondelok to uviedol hovorca Ústredného velenia ozbrojených síl USA (CENTCOM) Tim Hawkins. Informuje správa agentúry AFP.
6:00 Vojna na Blízkom východe sa tento týždeň pravdepodobne neskončí, vyhlásil v pondelok v Oválnej pracovni americký prezident Donald Trump. Podľa jeho slov však konflikt, ktorý na konci februára vyvolali americko-izraelské útoky na Irán, dlho trvať nebude. Informuje televízia BBC. „Nemyslím si, ale bude to čoskoro. Nebude to trvať dlho,“ odpovedal Trump na otázku, či by vojna mohla skončiť v priebehu tohto týždňa.
Došlo k novému dronovému a raketovému útoku
Predstaviteľ irackých bezpečnostných zložiek potvrdil, že v utorok skoro ráno došlo k novému dronovému a raketovému útoku na americké veľvyslanectvo v Bagdade. Podľa neho ambasádu „napadli tri bezpilotné lietadlá a štyri rakety, pričom aspoň jedno bezpilotné lietadlo sa zrútilo priamo do areálu“. Reportér agentúry AFP videl z areálu veľvyslanectva po výbuchu stúpať čierny dym. K incidentu došlo len pár hodín po tom, ako iracká protivzdušná obrana zmarila raketový útok na tú istú ambasádu.
Zdroje AFP tiež potvrdili, že pri útoku na budovu v irackej metropole zomreli štyria ľudia. Podľa nich ide zrejme o iránskych poradcov, ktorí v tomto dome bývali. SAE v noci nariadili krátkodobé uzavretie svojho vzdušného priestoru po tom, čo krajina čelila prichádzajúcim iránskym útokom. Štátna tlačová agentúra WAM s odvolaním sa na Generálny úrad civilného letectva (GCAA) uviedla, že „situácia sa stabilizovala“, čo umožnilo následné obnovenie letov.
Spravodajcovia AFP informovali aj o viacerých výbuchoch z Dubaja či katarskej metropoly Dauha. Libanonské štátne médiá zase potvrdili, že Izrael vykonal letecké útoky na tri štvrte v hlavnom meste Bejrút, pričom zasiahol obytnú budovu. Izraelská armáda krátko predtým oznámila, že spustila „rozsiahlu vlnu útokov“ v Teheráne, ako aj proti libanonskému militantnému hnutiu Hizballáh v Bejrúte. Agentúra pre námorné obchodné operácie Spojeného kráľovstva (UKMTO) nadránom uviedla, že pri pobreží Ománu zasiahol „neznámy projektil“ jeden tanker. Žiadne zranenia hlásené neboli.