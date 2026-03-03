Prebehli opravy: Ruská vesmírna rampa opäť v prevádzke, začnú prípravy

MOSKVA - Na kozmodróme Bajkonur sa v pondelok skončili opravy štartovacej rampy 31, ktorá bola poškodená vlani v novembri po štarte rakety Sojuz-2.1a. Oznámila to v utorok ruská vesmírna agentúra Roskosmos, informuje agentúra TASS.
Počas prác vymenili všetky montážne komponenty a elektrické zariadenia. Roskosmos začne v stredu s prípravami na štart nákladnej kozmickej lode Progress MS-33, ktorý je naplánovaný na 22. marca. Loď dopraví na Medzinárodnú vesmírnu stanicu (ISS) približne 2,5 tony nákladu vrátane paliva, vody a jedla pre posádku.
Oprava bola dokončená
Oprava bola dokončená s miernym oneskorením. Roskosmos predtým informoval, že práce by mali byť hotové „do konca zimy“. Rampa 31 je jediná, z ktorej štartujú ruské pilotované misie na ISS. Roskosmos 27. novembra informoval, že po štarte rakety Sojuz-2.1a, ktorá vyniesla do vesmíru kozmickú loď Sojuz MS-28 s posádkou pre ISS, došlo k zrúteniu servisnej kabíny, bez ktorej nemôžu ruské rakety vzlietnuť.