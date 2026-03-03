POMSTA Trumpa! So Španielskom prerušia všetky obchodné vzťahy

WASHINGTON - Španielsko a Británia odmietajú spolupracovať so Spojenými štátmi pri úderoch na Irán, ich prístup je veľmi zlý, vyhlásil dnes americký prezident Donald Trump. Pred rokovaním s nemeckým kancelárom Friedrichom Merzom v Bielom dome uviedol, že Spojené štáty preto prerušia so Španielskom všetok obchod. Španielsko má dosť prostriedkov, aby americkým krokom čelilo, reagoval Madrid.
Vláda v Madride odmietla americkej armáde poskytnúť svoje základne k útokom na Irán, ktoré trvajú od soboty. Britský premiér Keir Starmer zase uviedol, že sa britské letectvo do úderov priamo nezapojí, základne však Británia k dispozícii dala. "Španielsko je hrozné," vyhlásil Trump. Popri neochote umožniť americkým lietadlám využívať základne spomenul tiež fakt, že Madrid odmietol plán podporený ostatnými členmi Severoatlantickej aliancie zvýšiť obranné výdavky v budúcnosti až na päť percent hrubého domáceho produktu.
Zrušia všetky obchody
Šéf Bieleho domu povedal, že nariadil ministra financií Scotta Bessenta, aby "zrušil všetky obchody" so Španielskom. Trump v rovnakej súvislosti kritizoval aj britského premiéra Keira Starmera, ktorý sprvu nechcel svoliť na využitie britských základní, načo umožnil Američanom použiť ich na útoky na iránske balistické strely a vojenské skladiská, nie ale na iné ciele.
"Nerokujeme tu s Winstonom Churchillom," povedal dnes Trump s odvolaním sa na britského premiéra z čias druhej svetovej vojny, s ktorým sa podľa neho Starmer nedá porovnať. Naproti tomu Nemecko Trump pred novinármi s Merzom po boku pochválil ako príkladne spolupracujúcu krajinu.
Predstaviteľ španielskej vlády reagoval
Nemenovaný predstaviteľ španielskej vlády agentúram povedal, že Španielsko má dostatok zdrojov, aby čelilo americkým krokom a podporilo odvetvia, ktorých by sa prerušenie obchodu dotklo. Ak Trumpova administratíva chce prehodnotiť obchodné vzťahy so Španielskom, musí prihliadať "na samostatnost súkromných firiem, medzinárodné právo a vzájomné dohody medzi USA a EÚ", dodal vládny predstaviteľ.