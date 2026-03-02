Pondelok2. marec 2026, meniny má Anežka, zajtra Bohumil, Bohumila

Obrovský zlom: Čína prvýkrát prekonala USA vo výrobe jadrových ponoriek!

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: profimedia.sk)
LONDÝN - Čína po prvýkrát prekonala Spojené štáty v počte novovyrobených jadrových ponoriek. Informoval o tom Medzinárodný inštitút pre strategické štúdie (IISS) so sídlom v Londýne. Produkcia nových ponoriek v USA sa naopak spomaľuje a v najbližšom období tiež budú zo služby vyradené starnúce americké ponorky. Píšu weby televízie CNN, marineinsight a armyrecognition.

Podľa správy IISS Čína spustila na vodu v rokoch 2021 - 2025 desať nových ponoriek. Vyplýva to z analýzy satelitných snímok, ktoré odhalili novú výstavbu v lodenici Chu-lu-tao v severnej Číne. Počet rozostavaných ponoriek sa odhaduje na 12, pričom Peking údaje o svojej ponorkovej flotile nezverejňuje.

Správa IISS sa zaoberá čínskymi ponorkami spustenými na vodu, ktoré nie sú nevyhnutne dokončené a pridané do aktívnej flotily. USA majú stále takmer šesťnásobnú prevahu, celkovo 65 ponoriek, z nich 14 s balistickými raketami. Podľa správy Kongresu z januára budú v priebehu piatich rokov vyradené zo služby starnúce útočné ponorky triedy Los Angeles. Po roku 2030 tak USA môžu mať iba 47 útočných ponoriek. Čína má tiež 46 ponoriek s konvenčným pohonom, Spojené štáty žiadnu.

Zaostávajú v kvalite

IISS uvádza, že čínske ponorky „takmer určite zaostávajú za americkými a európskymi, čo sa týka kvality“. Pravdepodobne sú tiež hlučnejšie, vďaka čomu sa dajú ľahšie odhaliť pod hladinou. Správa však dodáva, že americké ponorky sú „výrazne väčšie a sofistikovanejšie ako čínske modely“ a ich stavba je preto náročnejšia. Hoci americké balistické ponorky v súčasnosti nesú 54 percent jadrového odstrašujúceho arzenálu USA, podľa webu Breaking Defense najnovší program výstavby ponoriek s balistickými raketami mešká najmenej o rok oproti plánu.

Prvá ponorka novej triedy Columbia sa začala stavať v roku 2020, do služby by mala vstúpiť v roku 2031. Celkovo ich bude 12 a pôjde o najväčšie ponorky USA s dĺžkou 178 metrov a výtlakom 20.810 ton. Nahradia ponorky triedy Ohio. Vojenské námorníctvo v roku 2024 upozornilo, že problémy s pracovnou silou v lodeniciach a dodávateľských reťazcoch pravdepodobne spôsobia oneskorenia. Počas vypočutia v Snemovni reprezentantov v roku 2025 minister námorných síl John Phelan priznal, že obnova amerického vojenského námorníctva vážne zaostáva za plánmi.

