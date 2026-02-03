Havana sa topí v odpadkoch, smetiarske vozidlá nemajú dostatok paliva

Ulice kubánskej metropoly v posledných týždňoch zapĺňajú haldy odpadkov, čo miestne úrady podľa agentúry EFE zdôvodňujú pokazenými smetiarskymi vozidlami a nedostatkom pohonných hmôt. Ten trápi tento karibský ostrov, roky sužovaný ekonomickou krízou, dlhodobo. Teraz sa však situácia zhoršila po zastavení dodávok z Venezuely, kde po americkom únose prezidenta Nicolása Madura zo začiatku mesiaca Washington diktuje vláde množstvo podmienok. Američania dúfajú, že odrezaním Kuby od ropy privodia pád tamojšieho komunistického režimu, o čo sa neúspešne snažia už šesť dekád sankciami.
