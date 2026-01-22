Rámec dohody o Grónsku potvrdzuje suverenitu Dánska nad ostrovom

DAVOS - Rámec dohody o Grónsku, o ktorej vo švajčiarskom Davose diskutovali americký prezident Doland Trump a generálny tajomník Severoatlantickej aliancie (NATO) Mark Rutte, podľa dvoch zdrojov portálu Axios potvrdzuje suverenitu Dánska nad týmto ostrovom.
Trump v stredu oznámil, že s Ruttem vytvorili rámec budúcej dohody týkajúcej sa Grónska a celého arktického regiónu. Riešenie bude podľa jeho vlastných slov prínosné pre Spojené štáty a všetky členské krajiny Aliancie. Oznámil tiež, že neuvalí clá na niektoré európske štáty, ktoré mali nadobudnúť účinnosť 1. februára. Neskôr novinárom v Davose povedal, že dohoda bude platiť „navždy“. Na otázku, či USA získajú suverenitu nad Grónskom, Trump podľa AFP zaváhal a odpovedal: „Je to najlepšia dlhodobá dohoda a myslím, že všetkých postaví do naozaj dobrej pozície, najmä pokiaľ ide o bezpečnosť, nerasty a všetko ostatné.“
Návrh obsahuje „Zlatú kupolu“
Podľa zdrojov Axiosu rámec dohody ráta s úpravou zmluvy o obrane Grónska medzi USA a Dánskom z roku 1951, ktorá Washingtonu umožňuje vybudovať na ostrove vojenské základne a vytvoriť „obranné oblasti“, ak by to NATO považovalo za potrebné. Rámec tiež ráta s úsilím o zvýšenie bezpečnosti v Grónsku a aktivitami NATO v Arktíde, ako aj činnosťou súvisiacou s nerastnými surovinami. Návrh obsahuje aj formuláciu o umiestnení Trumpovho systému protivzdušnej obrany „Zlatá kupola“ na ostrove a boji proti „škodlivému vonkajšiemu vplyvu“ zo strany Ruska a Číny.
„Ak táto dohoda prejde, a prezident Trump veľmi dúfa, že áno, USA navždy dosiahnu všetky svoje strategické ciele v súvislosti s Grónskom, a to za veľmi nízku cenu,“ uviedol zdroj. Rutte po rokovaní pre televíziu Fox News prekvapivo ozrejmil, že otázka dánskej suverenity nad Grónskom vôbec nebola predmetom rokovaní. Generálny tajomník uviedol, že návrh sa týka celého NATO a najmä „siedmich arktických spojencov“, ktorí budú spolupracovať pri ochrane arktického regiónu. Podľa Axiosu je rámec v súlade s návrhom Kodane, ktorá trvá na zachovaní svojej suverenity nad Grónskom, avšak nebráni sa posilneniu vojenskej prítomnosti Spojených štátov na ostrove.