Macron si od Trumpa nenechá skákať po hlave: Rázna odpoveď na vyhlásenie COLNEJ VOJNY, s týmto ide do EÚ!

Francúzsky prezident Emmanuel Macron
Francúzsky prezident Emmanuel Macron
BRUSEL - V Bruseli sa v sobotu začalo narýchlo zvolané rokovanie veľvyslancov členských štátov Európskej únie. Mimoriadne zasadnutie sa koná v reakcii na oznámenie amerického prezidenta Donalda Trumpa o zvýšení amerických ciel voči viacerým európskym krajinám ako súčasti jeho snahy získať pre Spojené štáty Grónsko.

Schôdzka sa podľa cyperského predsedníctva koná v obmedzenom formáte, čo znamená, že sú na nej iba veľvyslanci plus jeden ďalší človek a diplomati pri sebe nemajú mobilné telefóny. Cieľom stretnutia je podľa diplomatických zdrojov výmena informácií a koordinácia ďalších krokov.

EÚ podľa článku vo Financial Times zvažuje odvetné clá voči USA za 93 miliárd eur. Brusel by tak mohol zamedziť prístup amerických spoločností na náš trh.

Macron si od Trumpa
Trump v sobotu oznámil, že od 1. februára zvyšuje dovozné clá pre osem štátov a že tieto clá budú platiť, kým Spojené štáty neuzavrú dohodu o kúpe Grónska od Dánska. Dodatočné desaťpercentné dovozné clá sa majú vzťahovať na všetok tovar dovážaný do USA z krajín, ktoré sa postavili proti Trumpovmu želaniu tento arktický ostrov získať - teda z Dánska, Švédska, Francúzska, Nemecka, Holandska a z Fínska, ktoré sú členmi EÚ, ako aj na Britániu a Nórsko. Aktuálne platí od leta pre väčšinu exportu z EÚ do USA 15-percentné clo. Trump pohrozil, že ak dohoda o Grónsku nebude uzavretá do 1. júna, zvýšia sa od tohto dátumu dodatočné clá pre uvedených osem krajín z desiatich na 25 percent.

Obchodná dohoda môže byť ohrozená

Francúzsky prezident Emmanuel Macron hrozbu ihneď označil za neprijateľnú. "Clá by podkopali transatlantické vzťahy a mohli by vyvolať nebezpečnú špirálu," reagovala na Trumpove slová v spoločnom vyhlásení s predsedom Európskej rady Antóniem Costom šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. "Európa zostane jednotná, koordinovaná a odhodlaná chrániť svoju suverenitu," dodali obaja vysokopostavení činitelia únie.

Z ôsmich krajín, na ktoré Trump uvalil nové clá kvôli Grónsku, je ich šesť členom Európskej únie. Tá z hľadiska obchodu funguje ako jednotná ekonomická zóna. Nie je tak zatiaľ úplne jasné, či tieto prípadné americké clá budú mať dopad na celý blok. EÚ v lete uzavrela so Spojenými štátmi obchodnú dohodu, na základe ktorej Washington uvalil na väčšinu produktov z EÚ 15-percentné dovozné clo. EÚ sa potom zaviazala odstrániť clá na priemyselný tovar z USA.

