Sobota17. január 2026, meniny má Nataša, zajtra Bohdana

Súd obmedzil zásahy imigračných agentov voči protestujúcim v Minnesote: Trumpove hrozby nepomohli

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

WASHINGTON – Sudkyňa v piatok nariadila federálnym imigračným agentom obmedziť zásahy proti pokojne protestujúcim osobám v americkom štáte Minnesota po tom, čo prezident Donald Trump vyhlásil, že v súvislosti s demonštráciami nie je bezprostredne potrebné uplatňovať zákon o povstaní (Insurrection Act). Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.

V 83-stranovom nariadení sudkyňa okresného súdu Katherine Menendezová prikazuje imigračným agentom, aby zmiernili svoju agresívnu taktiku a zdržali sa zatýkania pokojných protestujúcich a vodičov, ako aj používania slzného plynu voči demonštrantom. Sudkyňa dala Ministerstvu vnútornej bezpečnosti (DHS) 72 hodín na to, aby súčasnú operáciu v severoamerickom meste zosúladilo s jej požiadavkami. Nariadenie sudkyne prichádza po dvoch incidentoch, pri ktorých federálni agenti začali strieľať na demonštrantov, pričom zabili jednu osobu a zranili ďalšiu v priebehu jedného týždňa.

V inom právnom kroku, ktorý by mohol ešte viac vyhrotiť patovú situáciu medzi Bielym domom a volenými zástupcami Minnesoty, ministerstvo spravodlivosti vyšetruje guvernéra Minnesoty Tima Walza a starostu Minneapolisu Jacoba Freya za údajné marenie výkonu imigračného práva. Obaja vyzvali na pokojné protesty proti imigračným raziám v ich štáte. Ministerstvo spravodlivosti sa k prípadu odmietlo vyjadriť.

Biely dom reaguje na nepokoje

Trump v reakcii na rozsiahle demonštrácie v štáte Minnesota vo štvrtok pohrozil aktivovaním zákona o povstaní z roku 1807. Tento zákon umožňuje prezidentovi nasadiť vojakov na území Spojených štátov, federalizovať Národné gardy jednotlivých štátov a nasadiť ich napriek námietkam guvernérov, ktorým sú podriadené. „Keby som to potreboval, použil by som to. Nemyslím si, že nateraz existuje nejaký dôvod, aby som to použil,“ povedal Trump novinárom v Bielom dome, keď sa ho na tento krok pýtali.

Občania v štáte Minnesota protestujú proti postupom Imigračného a colného úradu (ICE). Protesty vypukli po tom, čo agent ICE v meste Minneapolis minulú stredu zastrelil 37-ročnú Renee Nicole Macklin Goodovú. Agent ju zastrelil v jej aute, keď sa údajne pokúšala doňho naraziť. Toto tvrdenie však spochybňujú videá z miesta činu, podľa ktorých sa Goodovej vozidlo agentovi vyhýbalo. Ministerstvo pre vnútornú bezpečnosť aj prezident Trump tvrdia, že agent konal v sebaobrane, a ministerstvo označilo Goodovej počínanie za akt domáceho terorizmu.

Viac o téme: RozhodnutieProtestZásahSúd Donald TrumpMinessota
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Trump predstavil Radu mieru
Nečakaný krok USA: Trump vymenoval Rubia a bývalého premiéra Blaira do Rady mieru pre Gazu
Zahraničné
Donald Trump
Trump sa úplne utrhol z reťaze: Krajiny, ktoré ho s ovládnutím Grónska nepodporia, čaká trest!
Zahraničné
Experti odhadli, koľko by
Experti odhadli, koľko by mohol Trump ponúkať za odkúpenie Grónska: ŠIALENÁ suma! Z tohto sa vám zatočí hlava
Zahraničné
AKTUALIZOVANÉ Donald Trump
Trump vyzdvihol Machadovú za to, že mu venovala svoju Nobelovu cenu za mier
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Premiér v USA podpísal jadrovú dohodu na výstavbu úplne nového bloku v Jaslovských Bohuniciach
Premiér v USA podpísal jadrovú dohodu na výstavbu úplne nového bloku v Jaslovských Bohuniciach
Správy
Fico z Washingtonu o podpise dohody o posilnení civilného jadrového programu
Fico z Washingtonu o podpise dohody o posilnení civilného jadrového programu
Správy
Natália Hejková v relácii Opri sa o mňa prehovorila o zrade a strate ilúzií
Natália Hejková v relácii Opri sa o mňa prehovorila o zrade a strate ilúzií
Prominenti

Domáce správy

FOTO Ľadová sprcha pre maturantov:
Ľadová sprcha pre maturantov: Čas na štúdium sa im razantne SKRÁTIL, omyl v zákone? Ministerstvo sľubuje nápravu
Domáce
FOTO Slovensko kráča k ďalšiemu
Slovensko kráča k ďalšiemu jadrovému bloku: Fico v USA podpísal kľúčový DOKUMENT!
Domáce
FOTO Pozor na cestách! Slovensko
Pozor na cestách! Slovensko zahalí hmla až do soboty: Meteorológovia varujú aj pred poľadovicou a smogom
Domáce
NEČAKANÝ KONIEC Zatvorili obľúbené lyžiarske stredisko. Hostilo aj majstrovstvá Slovenska: Vieme, čo je za tým
NEČAKANÝ KONIEC Zatvorili obľúbené lyžiarske stredisko. Hostilo aj majstrovstvá Slovenska: Vieme, čo je za tým
Liptovský Mikuláš

Zahraničné

Súd obmedzil zásahy imigračných
Súd obmedzil zásahy imigračných agentov voči protestujúcim v Minnesote: Trumpove hrozby nepomohli
Zahraničné
Operácia s vysokou cenou:
Operácia s vysokou cenou: Pri zajatí Madura zahynulo takmer 50 venezuelských vojakov
Zahraničné
Trump predstavil Radu mieru
Nečakaný krok USA: Trump vymenoval Rubia a bývalého premiéra Blaira do Rady mieru pre Gazu
Zahraničné
Jadrová elektráreň Dukovany
MIMORIADNY ONLINE Energetická katastrofa pokračuje: MAAE dohodla prímerie v okolí Záporožskej jadrovej elektrárne
Zahraničné

Prominenti

Separova EX prežíva ťažké
Separova EX prežíva ťažké obdobie: Psychické problémy!
Domáci prominenti
Posledný odkaz moderátora Osťa
Posledný odkaz moderátora Osťa (†37): Jeho prísľub synčekovi láme srdce
Domáci prominenti
Vačkovej FOTO v plavkách:
Vačkovej FOTO v plavkách: Rakovina na nej zanechala stopy!
Domáci prominenti
Rihanna a A$AP Rocky
A$AP Rocky si pustil jazyk na špacír: Randiť s Rihannou ma donútila moja mama
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Náhoda alebo jasnovidectvo? Vlna
Náhoda alebo jasnovidectvo? Vlna zemetrasení naplnila varovanie známej veštkyne! Čo ďalšie predpovedala?
Zaujímavosti
Zabudnite na hodinové maratóny:
Zabudnite na hodinové maratóny: Odborníčka prezradila, čo ženy NAOZAJ CHCÚ! Väčšina mužov TO robí nesprávne
Zaujímavosti
Návod vedcov, ako sa
Návod vedcov, ako sa zbaviť mikroplastov v pitnej vode: Zvládnete to sami doma a prakticky zadarmo
vysetrenie.sk
Tajomná správa z vesmíru:
Tajomná správa z vesmíru: 10-sekundový záblesk spôsobil paniku medzi astronómami! Čo nám chce povedať?
Zaujímavosti

Dobré správy

Zahrajte si v online
KVÍZ, ktorý preverí vaše schopnosti: Čo všetko viete o online kasíne?
Domáce
Vyhrať zaujímavé sumy môžete
Slováci teraz môžu vyhrať každý deň: Stále nové prekvapenie a ešte aj zaujímavé sumy
Domáce
Novú apku známej banky
Novú apku známej banky už začali Slováci hromadne využívať: Aké novinky prináša?
vosveteit.sk
ZSSK meria spokojnosť kontinuálne
Pozrite si, čo hovoria najnovšie dáta o cestovaní na Slovensku: Výsledky vás prekvapia
Domáce

Ekonomika

Tieto zmeny poriadne zatrasú peňaženkami: Ste pripravení? Otestujte sa (kvíz)
Tieto zmeny poriadne zatrasú peňaženkami: Ste pripravení? Otestujte sa (kvíz)
Veľká firma v Nitre ohlásila hromadné prepúšťanie: O prácu prídu stovky ľudí!
Veľká firma v Nitre ohlásila hromadné prepúšťanie: O prácu prídu stovky ľudí!
Daniari otvárajú dvere novým QR platbám: Toto nás čaká už od marca!
Daniari otvárajú dvere novým QR platbám: Toto nás čaká už od marca!
Tesla oficiálne štartuje na Slovensku: Prezradila slovenské ceny prvých modelov a ponúka testovacie jazdy! (foto)
Tesla oficiálne štartuje na Slovensku: Prezradila slovenské ceny prvých modelov a ponúka testovacie jazdy! (foto)

Šport

Návrat Škriniara do top ligy? O hviezdneho Slováka má záujem európsky veľkoklub
Návrat Škriniara do top ligy? O hviezdneho Slováka má záujem európsky veľkoklub
Slováci v zahraničí
Ostré slová Huliaka na adresu SFZ: Pýtam sa, kde sú tie peniaze? Užívajú si luxus ako hollywoodske hviezdy
Ostré slová Huliaka na adresu SFZ: Pýtam sa, kde sú tie peniaze? Užívajú si luxus ako hollywoodske hviezdy
Slovensko
Hanba, kam sa dostalo Slovensko: Atlétka roka predčasne ukončila halovú sezónu, otrasné podmienky
Hanba, kam sa dostalo Slovensko: Atlétka roka predčasne ukončila halovú sezónu, otrasné podmienky
Atletika
Bodaj by sme mali viac takýchto Polákov: Pred desiatimi rokmi zomrela komentátorská legenda
Bodaj by sme mali viac takýchto Polákov: Pred desiatimi rokmi zomrela komentátorská legenda
Ostatné

Auto-moto

FOTO: Nové Clio je tu. Lepší hybrid, lepšia technika a lepší pohon s LPG
FOTO: Nové Clio je tu. Lepší hybrid, lepšia technika a lepší pohon s LPG
Novinky
Tesla oficiálne vstupuje na Slovensko. Premiéra aj s Light Show už dnes v Bratislave
Tesla oficiálne vstupuje na Slovensko. Premiéra aj s Light Show už dnes v Bratislave
Novinky
FOTO: SEAT Ibiza a Arona s novými tvárami a výbavami už na Slovensku
FOTO: SEAT Ibiza a Arona s novými tvárami a výbavami už na Slovensku
Predstavujeme
FOTO: Volkswagen T-Roc sa rozbehol na naše cesty v
FOTO: Volkswagen T-Roc sa rozbehol na naše cesty v "najlepšom" čase
Novinky

Kariéra a motivácia

Nezmeškajte to: Top kariérne a networkingové eventy, ktoré vám v roku 2026 otvoria dvere
Nezmeškajte to: Top kariérne a networkingové eventy, ktoré vám v roku 2026 otvoria dvere
Kariera.sk TS
Generácia Z mení pravidlá hry. Aj o tom sa hovorilo na TREND HR konferencii
Generácia Z mení pravidlá hry. Aj o tom sa hovorilo na TREND HR konferencii
Trendy na trhu práce
Ako oznámiť ukončenie pracovného pomeru počas skúšobnej doby bez stresu a problémov
Ako oznámiť ukončenie pracovného pomeru počas skúšobnej doby bez stresu a problémov
Skúšobná doba
Šokujúca pravda o šoférovaní: Dokedy by ste mali ešte sedieť za volantom?
Šokujúca pravda o šoférovaní: Dokedy by ste mali ešte sedieť za volantom?
Rady, tipy a triky

Varenie a recepty

Recept na krémové cestoviny s hubami a syrom z jednej panvice
Recept na krémové cestoviny s hubami a syrom z jednej panvice
24 najlepších zimných polievok, ktoré vás zahrejú a zasýtia!
24 najlepších zimných polievok, ktoré vás zahrejú a zasýtia!
Pistáciové tiramisu: Krémový dezert bez pečenia
Pistáciové tiramisu: Krémový dezert bez pečenia
Nepečené dezerty
Šťavnaté fašírky: Koľko vajec pridať na pol kila mäsa?
Šťavnaté fašírky: Koľko vajec pridať na pol kila mäsa?
Rady a tipy

Technológie

Archeológovia našli v strede džungle stratené mesto, ktoré bolo jedným z centrov Mayskej ríše: Ocomtún mal dôležitú politickú a kultúrnu funkciu
Archeológovia našli v strede džungle stratené mesto, ktoré bolo jedným z centrov Mayskej ríše: Ocomtún mal dôležitú politickú a kultúrnu funkciu
História
Ruský patent odhalil, ako funguje nová ochrana „Oduvančik“ proti dronom. Ukrajina musí reagovať
Ruský patent odhalil, ako funguje nová ochrana „Oduvančik“ proti dronom. Ukrajina musí reagovať
Armádne technológie
Ozempic sľubuje rýchle chudnutie bez námahy. Takto ale môže pri nesprávnom užívaní oslabiť celý organizmus, varujú vedci
Ozempic sľubuje rýchle chudnutie bez námahy. Takto ale môže pri nesprávnom užívaní oslabiť celý organizmus, varujú vedci
Veda a výskum
Gemini bude čítať tvoje e-maily, správy a prezerať fotografie. Google sľubuje lepšiu personalizáciu, kritici upozorňujú na riziká
Gemini bude čítať tvoje e-maily, správy a prezerať fotografie. Google sľubuje lepšiu personalizáciu, kritici upozorňujú na riziká
Správy

Bývanie

Miesto minimalizmu tu je trend plný farieb, osobitosti a radosti. Treba naň veľa odvahy a nie je pre všetkých!
Miesto minimalizmu tu je trend plný farieb, osobitosti a radosti. Treba naň veľa odvahy a nie je pre všetkých!
Široký je 5 metrov, no skrýva krásnu modernú domácnosť. Vďaka skladacím dverám môžu domáci získať priestor navyše
Široký je 5 metrov, no skrýva krásnu modernú domácnosť. Vďaka skladacím dverám môžu domáci získať priestor navyše
17 chýb, ktoré vás na návštevách dostávajú do trápnych situácií a hnevajú domácich. Toto by ste ako hosť robiť nemali!
17 chýb, ktoré vás na návštevách dostávajú do trápnych situácií a hnevajú domácich. Toto by ste ako hosť robiť nemali!
Na snehu ho skoro nevidno, no vnútro sa oplatí vidieť. Zo zanedbaného domu vzniklo v horách nádherné rodinné hniezdo
Na snehu ho skoro nevidno, no vnútro sa oplatí vidieť. Zo zanedbaného domu vzniklo v horách nádherné rodinné hniezdo

Pre kutilov

Vyskúšajte ich ešte dnes! 10 šikovných januárových zlepšovákov do dielne aj domácnosti, ktoré naozaj fungujú
Vyskúšajte ich ešte dnes! 10 šikovných januárových zlepšovákov do dielne aj domácnosti, ktoré naozaj fungujú
Údržba a opravy
Trik s vlažnou vodou pre ešte krajšie izbové rastliny! Jednoduchý postup a viditeľný výsledok
Trik s vlažnou vodou pre ešte krajšie izbové rastliny! Jednoduchý postup a viditeľný výsledok
Izbové rastliny
Aký je ideálny tlak v pneumatikách v mrazivom počasí? Neriskujte a skontrolujte ho ešte dnes!
Aký je ideálny tlak v pneumatikách v mrazivom počasí? Neriskujte a skontrolujte ho ešte dnes!
Údržba a opravy
Prečo vám AKU batéria odchádza príliš skoro? Týchto 5 chýb je na vine
Prečo vám AKU batéria odchádza príliš skoro? Týchto 5 chýb je na vine
Náradie

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Boris Valábik spoločne s Procter & Gamble podporuje športovcov vo finančnej núdzi
Feminity
Boris Valábik spoločne s Procter & Gamble podporuje športovcov vo finančnej núdzi
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Ľadová sprcha pre maturantov:
Domáce
Ľadová sprcha pre maturantov: Čas na štúdium sa im razantne SKRÁTIL, omyl v zákone? Ministerstvo sľubuje nápravu
Slovensko kráča k ďalšiemu
Domáce
Slovensko kráča k ďalšiemu jadrovému bloku: Fico v USA podpísal kľúčový DOKUMENT!
Jadrová elektráreň Dukovany
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Energetická katastrofa pokračuje: MAAE dohodla prímerie v okolí Záporožskej jadrovej elektrárne
Európska centrálna banka (ECB),
Zahraničné
Európa ako spasiteľ: Po Ukrajine sa ozvala o POMOC ďalšia krajina, ako odpovie Brusel?

Ďalšie zo Zoznamu