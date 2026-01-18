Chvála aj ostrá kritika: Ficova návšteva USA rozdelila politickú scénu

BRATISLAVA - Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) víta návštevu premiéra Roberta Fica (Smer-SD) v USA, kritizuje však konanie Spojených štátov amerických vo Venezuele či snahu prezidenta Donalda Trumpa získať Grónsko. Odmieta zároveň, že by premiér rozhodol uzavrieť dohodu s USA bez koaličných partnerov. Uviedol to v nedeľnej diskusnej relácii STVR O 5 minút 12. Člen predsedníctva Progresívneho Slovenska (PS) Ivan Korčok kritizuje ústretovosť Slovenska voči USA i Rusku. Je presvedčený, že premiér dáva najhorší signál na bezprecedentné udalosti, ktorých sme vo svete svedkom.
„Nemám pocit, že by sme mali vo svete krajinu, ktorá by bola pre nás nepriateľom,“ skonštatoval Šutaj Eštok odmietajúc, že by boli USA alebo Rusko nepriateľom Slovenska. Medzinárodná politika sa podľa neho vyvíja neskutočným smerom i tempom, treba preto rokovať a hľadať spojencov. Zopakoval, že chcú dobré vzťahy so všetkými krajinami vrátane USA. Za dôležité považuje hájenie záujmov Slovenska a suverénnu zahraničnú politiku na všetky štyri svetové strany. Nepochybuje o tom, že SR je naďalej rešpektovaným partnerom. Odmieta aj tvrdenia lídra SNS Andreja Danka, že by premiér rozhodol uzavrieť dohodu o jadrovej spolupráci bez koaličných partnerov. Argumentuje tým, že členovia vlády o tom vedeli vrátane tých za koaličnú SNS.
Podľa Korčoka majú koalícia a opozícia síce rovnaký názor na to, čo sa vo svete deje, avšak rozdielne názory na to, ako by malo Slovensko reagovať a odpovedať. Hovorí, že premiér sa cez jednu fotografiu z USA snaží ukázať, že jeho politika na všetky štyri svetové strany funguje. „Sme svedkami bezprecedentných udalostí,“ zdôraznil Korčok, ktorý hovorí o servilnom usmievaní sa premiéra, pričom mu chýba vyjadrenie od predsedu vlády na obchodnú vojnu a clá v súvislosti s Grónskom. Nepáči sa mu, že stále nie je známy ani text podpísaného memoranda.
Za najdôležitejšiu kartu, ktorú má podľa neho Slovensko v rukách, považuje jednotnú a silnú EÚ, no práve nejednotnosť, aj z dôvodu SR, je problémom. Tvrdí, že Slovensko stojí na nesprávnej strane a jeho diplomaciu „nikto neberie vážne“. Trumpov návrh v súvislosti s clami nepovažuje za vykonateľný, odpoveďou by podľa neho mala byť recipročná politika členských štátov. Hovorí aj o zásadnom spochybňovaní spojenectva. Tvrdí tiež, že Slovensko je ohrozené zvonka i zvnútra.
Témou debaty boli aj Benešove dekréty. Šutaj Eštok je presvedčený, že celá debata zo strany PS bola o snahe ovplyvniť voľby v Maďarsku. Korčok dôrazne odmietol, že by ich chceli nejakým spôsobom meniť či rušiť, snahou bolo len nezabúdať ani na občanov maďarskej národnosti na juhu Slovenska. Do volieb podľa neho vstúpila slovenská vláda novelou trestného zákona. Šutaj Eštok zároveň odkázal, že k prieskumom sa vyjadrovať nebude, nepovažuje ich za relevantné. Priznáva však, že aj on urobil mnoho chýb. S Korčokom sa zhodli, že si nevedia predstaviť vzájomnú povolebnú spoluprácu.