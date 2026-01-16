MIMORIADNY ONLINE Zelenskyj tvrdo reaguje na Trumpa: Ukrajina nikdy nebola prekážkou mieru!

KYJEV - Ukrajina nikdy nebola a nikdy nebude prekážkou na ceste k mieru, povedal dnes večer ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Reagoval tak zjavne na výrok amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý ho vymenoval ako príčinu pomalého postupu v rokovaniach o ukončení vojny. Tú rozpútalo vo februári 2022 Rusko inváziou do susednej krajiny na rozkaz ruského prezidenta Vladimira Putina.
6:29 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok neskoro večer požadoval od tamojšej vlády v súvislosti s novými ruskými útokmi na energetické zariadenia v krajine prijatie riešenia do jedného dňa, informuje agentúra DPA. „Predovšetkým v záujme toho, aby sa zvýšil dovoz elektriny a všetky možnosti rezervných dodávok,“ povedal v pravidelnom večernom videoposolstve Zelenskyj. Ako dodal, potrebná je aj silnejšia spolupráca medzi miestnymi samosprávami a energetickými spoločnosťami.
6:25 Ruské vzdušné útoky uvrhli minulý týždeň podľa agentúry AFP polovicu Kyjeva do tmy a chladu, pričom starosta Vitalij Kličko vyzval obyvateľov, aby dočasne odišli, ak môžu. Šesť dní potom zostalo takmer 300 obytných výškových budov v metropole bez dodávok tepla, oznámil vo štvrtok Kličko. Mesto čelí výpadkom v dodávkach prúdu. Médiá opisujú, ako sa Ukrajinci s ťažkými podmienkami v mrazivom počasí vyrovnávajú. Používajú pritom bunkre z matracov, starobylé kúrenie a zohriať sa môžu v takzvaných staniciach nezlomnosti.
Ukrajina nikdy nebola a nikdy nebude prekážkou mieru
"Hovorili sme aj o diplomatickej práci s Amerikou - Ukrajina nikdy nebola a nikdy nebude prekážkou mieru," uviedol Zelenskyj vo svojom pravidelnom večernom videu s odvolaním sa na telefonický hovor s generálnym tajomníkom NATO Marekom Ruttom. Trump v stredajšom rozhovore s agentúrou Reuters vyhlásil, že Putin je podľa jeho názoru pripravený uzavrieť dohodu, zatiaľ čo Ukrajina je k dohode menej pripravená. Na otázku, prečo americké sprostredkovanie doteraz neviedlo k ukončeniu najväčšieho vojenského konfliktu v Európe od druhej svetovej vojny, odpovedal: "Zelenskyj. "
Trumpove slová dnes kvitoval Kremeľ. Jeho hovorca Dmitrij Peskov povedal, že Putin zostáva otvorený dohode, a varoval, že sa Kyjevu "každým dňom" zužuje priestor na rozhodovanie o ukončení vojny. Zelenskyj vo svojom dnešnom videoposolstve ďalej povedal, že pokračujúce útoky Ruska na ukrajinské energetické objekty a ďalšie ciele dokazujú, že Moskva nemá záujem o mier. "Práve ruské rakety, ruské (drony) Šáhedy a ruská snaha Ukrajinu zničiť sú jasným dôkazom toho, že Rusko nemá o nejaké dohody vôbec záujem," povedal ukrajinský prezident. Trumpovo hodnotenie kontrastuje tiež s názorom európskych spojencov, ktorí dôsledne tvrdia, že Moskva nejaví záujem ukončiť vojnu. Moskva ako jednu z podmienok pre ukončenie bojov požaduje, aby jej Ukrajina vydala celý Donbas vrátane územia, ktoré ruskí vojaci doteraz nedokázali obsadiť. Ukrajina sa svojho územia vzdať nehodlá.