Americká armáda pokračuje v testoch vyčkávacej munície pre tanky M1A2 Abrams

WASHINGTON - Americká armáda potvrdila úspešnosť a pokračovanie testovania tzv. vyčkávacej munície (loitering munition) inštalovanej na tanku M1A2 Abrams SEPv3. Píše o tom web armyrecognition.com.
Nová schopnosť tankov
Systém PERCH umožňuje posádke tanku odpaľovať muníciu Switchblade priamo z vozidla, čím sa dosah úderu posúva ďaleko za vizuálne hranice. Armádni predstavitelia zdôraznili, že systém je vo fáze hodnotenia a zatiaľ nebude nasadený do operačných jednotiek.
Modulárne puzdrá systému sa bez potreby úprav pripevňujú na tank zvonka a posádka muníciu zvnútra ovláda cez palubné systémy riadenia boja.
Tradične sú tanky obmedzené na zasahovanie cieľov vlastným kanónom optimalizovaným pre vysokoenergetické priame útoky po zameraní vlastnou optikou alebo senzormi. Vyčkávacia munícia umožňuje prieskum a presné údery mimo viditeľného dosahu vrátane použitia v zložitom mestskom teréne. Posádka tak dokáže lokalizovať, pozorovať a neutralizovať nepriateľské sily bez rizika paľby na tank.
Paralelný útok
Posádke to poskytuje možnosť paralelného úderu spolu s vlastným kanónom. Vyčkávacia munícia je síce pomalšia, ale schopná vznášať sa, pozorovať a vyberať si, kedy a ako zaútočiť.
PERCH možno nasadiť nielen na tanky Abrams, ale aj na platformy Stryker a potenciálne aj na iné bojové vozidlá. Modulárna konštrukcia zabezpečuje, že ho možno modernizovať s vývojom technológie dronov, či už o novú muníciu, zameriavanie s pomocou umelej inteligencie alebo možnosti útoku v rojoch.