V roku 2026 čakajú Slovákov spojené samosprávne voľby, konať sa majú na jeseň

BRATISLAVA - V roku 2026 čakajú Slovákov voľby zástupcov v mestách, obciach i samosprávnych krajoch. Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov budú opäť spojené, konať sa teda budú v jeden deň. Ich termín zatiaľ nie je určený, predseda parlamentu ich musí podľa zákona vyhlásiť najneskôr 110 dní predo dňom ich konania. Voľby by mali byť na jeseň, keďže Slováci si 29. októbra 2022 zvolili primátorov, starostov, šéfov krajov a poslancov zastupiteľstiev na štvorročné volebné obdobie. V roku 2022 sa konali spojené voľby po prvýkrát.
Voliči si budú vyberať starostu, respektíve primátora, poslancov obecného, respektíve mestského zastupiteľstva, ako aj predsedu samosprávneho kraja a poslancov krajského zastupiteľstva. V prípade Bratislavy a Košíc sa budú voliť aj starostovia mestských častí a poslanci miestnych zastupiteľstiev.
Za poslanca obecného, mestského a miestneho zastupiteľstva môže kandidovať obyvateľ obce, ktorý má v nej trvalý pobyt a má aspoň 18 rokov. Kandidát na starostu, respektíve primátora musí mať trvalý pobyt v obci a mať 25 rokov.
Voliči budú môcť hlasovať len v mieste svojho trvalého bydliska
Kandidát na poslanca krajského zastupiteľstva musí mať trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia volebného obvodu, v ktorom kandiduje, a mať 18 rokov. Trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územného obvodu samosprávneho kraja, v ktorom kandiduje, musí mať aj kandidát na predsedu samosprávneho kraja. Navyše, v deň volieb musí mať aspoň 25 rokov.
Voliť budú obyvatelia v takmer 3000 obciach, mestách a mestských častiach. Pre samosprávne voľby nie je možné vybaviť si hlasovací preukaz. Voliči teda budú môcť hlasovať len v mieste svojho trvalého bydliska.