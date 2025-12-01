Bielorusko obvinilo Litvu zo špionáže dronom: Vilnius to popiera

MINSK - Bielorusko v pondelok obvinilo Litvu z využitia dronu na špionáž a zhadzovanie „extrémistických materiálov“ na bieloruskom území. Vilnius obvinenia popiera, píše agentúra Reuters.
„Včera (nedeľa 30. novembra, pozn. TASR) bol na jednej z ulíc Grodna nájdený dron neznámeho pôvodu,“ uviedlo vo vyhlásení bieloruské ministerstvo vnútra a za vinníka označilo Litvu. Grodno na západe Bieloruska má približne 360.000 obyvateľov.
Dron zbieral spravodajské dáta
„Počas policajnej kontroly sa zistilo, že dron je vybavený fotoaparátom a videokamerou so schopnosťou zbierať spravodajské dáta. Okrem toho boli z dronu zhodené extrémistické materiály,“ dodal bieloruský rezort vnútra.
Ministerstvo zverejnilo fotografie malého dronu na chodníku. Vedľa boli malé bielo-červeno-biele vlajky, ktoré opoziční predstavitelia využívajú ako symboly nesúhlasu s politikou prezidenta Alexandra Lukašenka.
Rezort uviedol, že podľa ich špecialistov bol dron vypustený z litovskej dediny Kapčiamiestis v blízkosti hraníc s Bieloruskom a Poľskom. Bieloruské ministerstvo zahraničia oznámilo, že si predvolalo litovského chargé d'affaires.
Litva popiera vyslanie dronu
Hovorca litovského Národného centra pre riadenie kríz poprel, že by Vilnius vyslal na špionáž do Bieloruska dron. „Nie je to prvýkrát, čo si bieloruský režim vymýšľa príbehy a hádže vinu na západné krajiny a Litvu,“ uviedol hovorca pre agentúru Reuters.
K sporu medzi Bieloruskom a Litvou došlo len krátko po tom, čo letisko vo Vilniuse oznámilo, že bolo nútené opätovne pozastaviť svoju prevádzku pre podozrenie na bieloruské balóny v jeho vzdušnom priestore. Litva tvrdí, že meteorologické balóny využívajú Bielorusi na pašovanie cigariet a Lukašenka obviňuje z toho, že takéto konanie toleruje.