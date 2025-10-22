Česko chce, aby sa na asanáciu územia vo Vrběticiach použili zmrazené ruské aktíva

PRAHA - Územie v okolí Vrbětíc, kde v roku 2014 vybuchol muničný sklad, sa bude asanovať. Po stredajšom rokovaní českej vlády to oznámil minister pre miestny rozvoj Petr Kulhánek s tým, že ČR navrhne Európskej únii, aby na to boli použité zmrazené ruské aktíva.
Územie stále zasiahnuté výbuchom
Minister podotkol, že aj po vyše desiatich rokoch je následkami výbuchu stále zasiahnuté územie s rozlohou 500 hektárov. „Areál vo Vrběticiach bol zo strany ministerstva obrany a vnútra asanovaný, uvedený do štandardného stavu, avšak 500 hektárov okolitých plôch je výbuchom zasiahnutých aj po dekáde. Územie je zamorené výbušninami a vojenským materiálom,“ podotkol.
Vláda preto schválila návrh na asanáciu týchto pozemkov, pričom v prvej fáze pôjde o hĺbkový pyrotechnický prieskum a štúdiu uskutočniteľnosti. Tá určí rozsah zamorenia, presne vymedzí dotknuté územie a odhadne náklady na druhú fázu, teda na samotnú asanáciu. Prvá fáza by podľa ministra mala stáť jednotky miliónov korún, celkovú výšku asanácie odhadol na vyššie desiatky miliónov korún.
Financovanie z ruskej pôvodnej zodpovednosti
Podľa aktuálneho plánu by mal byť projekt hradený zo štátneho rozpočtu. Podľa Kulhánka však ČR navrhne EÚ, aby na financovanie boli použité zmrazené ruské aktíva. „Tento stav nespôsobil český štát, ale je to otázka Ruskej federácie. Bezpečnostné zložky štátu jasne potvrdili, že za výbuchmi stojí ruská vojenská rozviedka... zodpovednosť má niesť páchateľ, nie obeť,“ dodal minister.
K výbuchom dvoch muničných skladov vo Vrběticiach v Zlínskom kraji došlo v októbri a v decembri 2014. Pri prvom výbuchu zahynuli dvaja ľudia. České bezpečnostné zložky v apríli 2021 oznámili, že majú dôvodné podozrenie, že do výbuchu boli zapojení príslušníci ruskej tajnej služby GRU. Bezpečnostná informačná služba (BIS) to potvrdila v apríli 2024.