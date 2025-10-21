Veľké klamstvo moderných áut? Analýza ukázala, že hybridy znečisťujú viac, než priznávajú testy!

LONÝN - Plug-in hybridy, ktoré automobilky dlhé roky propagovali ako ekologickú alternatívu, v skutočnosti znečisťujú ovzdušie takmer rovnako ako klasické benzínové vozidlá. Uvádza to nová analýza neziskovej organizácie Transport and Environment (T&E), ktorá skúmala dáta z 800-tisíc áut zaregistrovaných v Európe medzi rokmi 2021 a 2023.
Podľa výsledkov vypúšťajú plug-in hybridy v reálnej prevádzke len o 19 % menej oxidu uhličitého ako benzínové či naftové vozidlá – čo je dramaticky horší výsledok, než aký naznačujú laboratórne testy. Tie totiž ukazovali, že hybridy sú až o 75 % šetrnejšie k životnému prostrediu.
Vedci analyzovali údaje z palubných meradiel spotreby paliva. Zistili, že skutočné emisie CO₂ z plug-in hybridov v roku 2023 dosiahli 4,9-násobok hodnôt nameraných v laboratóriách. Pre porovnanie – v roku 2021 to bolo ešte „len“ 3,5-násobne viac.
„Emisie v reálnej prevádzke stúpajú, zatiaľ čo oficiálne emisie klesajú,“ uviedla výskumníčka organizácie Transport and Environment a spoluautorka správy Sofía Navasová Gohlkeová. „Rozdiel sa zhoršuje a predstavuje skutočný problém. V dôsledku toho sú plug-iny takmer rovnako znečisťujúce ako benzínové autá,“ dodala analytička.
Jazdia menej elektricky, než sa čakalo
Podľa vedcov vzniká rozdiel najmä pre nesprávne odhady podielu jázd v čisto elektrickom režime. Analýza ukázala, že vozidlá jazdili na elektrinu len počas 27 % jázd, zatiaľ čo oficiálne testy predpokladali až 84 %.
Zistenia navyše ukazujú, že aj keď autá jazdili v elektrickom režime, znečistenie bolo vyššie než očakávané. Dôvodom je, že elektromotory nie sú dostatočne silné na samostatný pohon – spaľovacie motory preto bežali približne počas tretiny vzdialenosti, ktorú vozidlá údajne prešli „na elektrinu“.