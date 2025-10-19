EÚ je v pozore: Pripravuje sa na vojnu s Ruskom! Už si stanovila aj jasné ciele a termín

BRUSEL - Európska komisia predstavila plán, ktorý má Úniu pripraviť na ozbrojený konflikt. Podľa dokumentu chce byť Európa do roku 2030 schopná reagovať na prípadný ruský útok – a to nielen diplomaticky, ale aj vojensky.
Päť rokov na zásadnú premenu obrany
Európske krajiny dostali od Bruselu jasný signál: do roku 2030 musí byť Únia vojensky pripravená. Hlavnou motiváciou je podľa Európskej komisie rastúca hrozba zo strany Ruska, na čo upozornil aj portál Politico.
„Militarizované Rusko predstavuje trvalé riziko pre európsku bezpečnosť v dohľadnej budúcnosti,“ uvádza sa v dokumente, o ktorom ako prvá informovala agentúra Bloomberg.
Fragmentovaná obrana a drahé nákupy
Aj keď členské štáty v posledných rokoch zvýšili výdavky na armádu, Komisia upozorňuje, že obranná politika zostáva rozdrobená. „Väčšina projektov je stále národná, čo vedie k neefektívnosti, rastu nákladov a problémom s kompatibilitou výzbroje,“ píše sa v materiáli.
Aby sa tento trend zmenil, aspoň 40 percent všetkých obranných zákaziek by malo byť do roku 2027 realizovaných spoločne, zatiaľ čo v súčasnosti ide len o približne pätinu.
Cieľ: sebestačná Európa
Podľa plánu má byť Európa schopná sama vyrábať a modernizovať svoju vojenskú techniku bez závislosti na dovoze. Operačné velenie zostane naďalej v rukách NATO, no dôraz sa presunie na európsku výrobu a koordináciu.
Jedným z hlavných pilierov stratégie je obrana proti bezpilotným lietadlám. Už v roku 2027 by mala začať fungovať takzvaná „dronová stena“, ktorá bude chrániť vonkajšie hranice EÚ pred leteckými útokmi a prieskumom.
Kubilius: Musíme vyrábať viac zbraní
„Sebestačnosť znamená schopnosť vyrábať dostatok vlastných zbraní, modernizovať obranný priemysel a financovať jeho rast,“ vyhlásil európsky komisár pre obranu a vesmír Andrius Kubilius.
Cieľom podľa neho nie je izolácia od spojencov, ale posilnenie európskeho piliera v rámci NATO – tak, aby EÚ dokázala reagovať rýchlo a nezávisle, ak by došlo k eskalácii.