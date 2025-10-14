MIMORIADNY ONLINE Rusko zhodilo bomby na Charkov! Trump sa stretne so Zelenským

KYJEV - Rusko v pondelok podniklo útok na ukrajinské mesto Charkov pomocou navádzaných bômb. Úder zranil najmenej štyroch ľudí a takmer 30.000 ďalších sa ocitlo bez elektriny, uviedli podľa agentúry Reuters miestni predstavitelia. Situáciu sledujeme online.
7:00 Vojenská pomoc Ukrajine v posledných mesiacoch dramaticky klesla, zistila správa Kielského inštitútu zverejnená 14. októbra.
6:15 Nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul v pondelok vyzval amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby po svojom úspešnom sprostredkovaní dohody o prímerí v Pásme Gazy zvýšil tlak aj na šéfa Kremľa Vladimira Putina s cieľom ukončiť vojnu na Ukrajine. Informovala o tom agentúra DPA, podľa ktorej sa Wadephul takto vyjadril počas návštevy Bulharska.
6:10 Americký prezident Donald Trump v noci na utorok potvrdil, že sa v piatok stretne so svojím ukrajinským náprotivkom Volodymyrom Zelenským v Bielom dome. Informovala o tom agentúra AFP.„Myslím, že áno,“ odpovedal Trump počas spiatočnej cesty z Blízkeho východu na novinársku otázku, či koncom tohto týždňa prijme Zelenského. Ten predtým oznámil, že jeho stretnutie s Trumpom je naplánované na 17. októbra vo Washingtone, kde sa pripojí k ukrajinskej delegácii vedenej premiérkou Julijou Svyrydenkovou a tajomníkom Rady národnej bezpečnosti a obrany Rustemom Umerovom. Zelenskyj na sieti X informoval, že v USA ho čakajú schôdzky s predstaviteľmi zbrojných a energetických spoločností, prípadne aj s kongresmanmi a senátormi.
6:00 Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) tlačí na Ukrajinu a Rusko, aby sa v záujme obnovenia dodávok elektrickej energie do Záporožskej jadrovej elektrárne dohodli na lokálnom zastavení paľby. V pondelok o tom s odvolaním sa na dvoch diplomatov informovala agentúra AP.
Útoky sú zvyčajne zamerané na energetické ciele
Primátor druhého najväčšieho ukrajinského mesta Ihor Terechov pre miestnu televíziu povedal, že tri bomby poškodili nemocnicu, odkiaľ museli niektorých pacientov previezť na iné oddelenia, a zasiahli elektrické vedenie. „Útoky sú zvyčajne zamerané na energetické ciele – výrobu, prenos a rozvod energie. Cieľom je vyradiť z prevádzky sieť na prenos energie,“ uviedol Terechov. V dôsledku bombardovania podľa neho utrpeli zranenia štyri osoby, väčšinu z nich zasiahlo sklo z rozbitých okien.
Ruské sily v posledných týždňoch podľa Reuters opakovane útočia na ukrajinskú energetickú infraštruktúru a plynárenský priemysel. Masívny útok na Kyjev a ďalšie ukrajinské mestá minulý týždeň dočasne odrezal od elektriny viac ako milión domácností a podnikov, narušené bolo aj zásobovanie vodou. Rusi v pondelok vykonali aj dronový útok na ukrajinské mesto Kosťantynivka v Doneckej oblasti a pripravili tak o život dvoch ľudí, ktorí sa v tom čase viezli vo svojom aute, oznámil na sieti Facebook šéf vojenskej mestskej správy Serhij Horbunov. Ďalší útok dronom spôsobil zranenia aj jednému civilistovi.