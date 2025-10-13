Pápež Lev XIV. je v šoku: VIDEO Muž sa vymočil v strede Baziliky sv. Petra! Pred očami verejnosti

RÍM - Mladý muž v Bazilike sv. Petra šokoval veriacich, keď močil priamo na hlavný oltár. Podľa talianskych médií pritom kričal „Zachráňte deti z Ukrajiny“. Pápeža Leva XIV. správa o incidente hlboko zasiahla.
Vo štvrtok dopoludnia spôsobil mladý muž v Bazilike sv. Petra vatikánsku senzáciu, keď sa dostal až k oltáru a močil tam pred zhrozenými turistami a veriacimi. Udalosť potvrdila katolícka agentúra CNA s odvolaním sa na talianske médiá.
Podľa správy Corriere della Sera muž obchádzal ochranné zábrany okolo oltára, vystúpil po schodoch a vykonal hanebný čin pred stovkami prítomných. Polícia v civile, ktorá stráži bezpečnosť baziliky, ho krátko nato zadržala a odviedla preč.
Nové detaily z Talianska
Z talianskych zdrojov vyplýva, že incident sa udial v časti nazývanej „Altare della Confessione“ pod baldachýnom Berniniho – tam, kde sa slúži omša pápeža.
Dokonca sa v jednom článku uvádza, že muž v momente činu vykričal: „Salva i bambini dell’Ucraina“ („Zachráňte deti z Ukrajiny“) – čo pridáva tejto udalosti politický podtón.
Podľa tlačovej agentúry AGI, zásah polície Vatikánu bol okamžitý, a muž bol z baziliky odstránený bez vážnejších konfliktov.
Reakcia Vatikánu a predchádzajúce prípady
Oficiálne vyhlásenie tlačového strediska Vatikánu potvrdilo, že o tomto incidente už bol informovaný pápež – býva to štandardný postup pri udalostiach takéhoto charakteru. V správe EWTN sa uvádza, že ide o „hanebný čin proti posvätnej časti Baziliky“.
Podľa vyhlásenia tlačového oddelenia Vatikánu správa o incidente pápeža Lva XIV. hlboko šokovala.
Tento prípad navyše nie je ojedinelý. V februári tohto roka muž rumunského pôvodu vyšiel na ten istý oltár počas slávnosti a prevrhol tam šesť sviec.
EWTN tiež pripomína, že v júni 2023 došlo k inému zneucteniu – muž sa pred oltárom vyzleekol a mal na tele napísané politické posolstvo.
Výzvy pre bezpečnosť a otázka dôstojnosti
Talianske médiá poukazujú na slabiny v ochrane oltára: muž údajne obchádzal turnikety, ktoré mali chrániť priestor oltára, a rýchlo sa dostal na vyvýšené schody a až k svätému miestu.
Toto vyvoláva otázku, či vatikánska bezpečnostná služba musí ešte raz prehodnotiť svoje protokoly vzhľadom k hojnosti návštevníkov baziliky.
Vatikán sa nachádza v delikátnej pozícii: z jednej strany je otvorený pútnikom a veriacim, z druhej strany musí zabezpečiť, že miesta najväčšieho náboženského významu budú chránené pred takýmito výtržnosťami.