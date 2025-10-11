Aféra okolo Turka zatieňuje rokovania o českej vláde: Babiš označil informácie za závažné!

PRAHA – Vznik novej českej vlády ANO, SPD a Motoristov sprevádza prvá veľká kauza. Líder hnutia ANO Andrej Babiš síce presadzuje, aby Motoristi do kabinetu nominovali odborníkov, no ich predseda Petr Macinka trvá na vlastných ministroch. Najväčšie napätie spôsobila aféra okolo Filipa Turka, o ktorom sa hovorí ako o budúcom šéfovi diplomacie.
"Najlepšie by bolo riešenie, čo hovorí prezident (Václav) Klaus, aby Motoristi si dali expertov do vlády ako SPD. Absolútne ideál," uviedol Babiš. Vyzval svojich priaznivcov, aby v tomto zmysle naliehali na Macinku. "Ja som to nedal, som rád, že sme sa vlastne dohodli na tých rezortoch, no a uvidíme, ako to bude pokračovať. Teraz sa sústredíme na program," dodal Babiš.
Turek večer v Českej televízii Babišov návrh odmietol. "Motoristi trvajú na tom, že tam (vo vláde) budú mať svoje ministerské kreslá," vyhlásil. "Budeme robiť všetko preto, aby sme veci menili a nie aby sme iba podporili, aby niekto vládol a robil v tej krajine niečo, na čom my nebudeme priamo kooperovať," dodal.
Nová kauza okolo Turka
Pozornosť aktuálne vzbudila informácia serveru Denník N, podľa ktorého Turek opakovane zverejňoval na facebooku otvorene rasistické, sexistické či homofóbne výroky a tiež početné narážky na nacistického vodcu Adolfa Hitlera a fašistického diktátora Benita Mussoliniho. O Turkovi sa hovorí ako o budúcom ministrovi zahraničia. Server uviedol, že má k dispozícii archív Turkových neskôr zmazaných príspevkov a komentárov. Turek publikáciu označil za snahu o diskreditáciu a ohradil sa proti obviňovaniu, že by bol rasista. Vec chce riešiť právnou cestou.
Babiš označil informácie za závažné. "Požiadal som pána Macinku a pána Turka o spoločnú schôdzku hneď na pondelok. Tam musíme celú vec prebrať a zvážiť aj ďalšie kroky," odpovedal na otázku ČTK.
Macinka sa Turka zastal, aféru okolo výrokov považuje za čudnú. Vidia za ňou snahu o to, aby nevznikla nová vláda hnutia ANO, SPD a Motoristov. "Snaha robiť dnes z Filipa Turka rasistu je mimoriadne absurdná a účelová," zdôraznil predseda Motoristov, o ktorom sa špekuluje ako o budúcom ministrovi životného prostredia.
Motoristi by na základe dohody s ANO a SPD mali obsadiť v tvoriacej sa vláde štyri miesta. Pripadnúť im má ešte ministerstvo kultúry a nový post ministra pre šport, prevenciu a zdravie. Ministrami by sa mohli stať Oto Klempíř a Boris Šťastný.