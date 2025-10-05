Nedeľa5. október 2025, meniny má Viera, zajtra Natália

Neuveriteľný výkon: Poliak zdolal Mount Everest bez doplnkového kyslíka - a nadol zlyžoval

História horolezectva a extrémneho lyžovania pozná mnoho odvážnych mien, no len málokto sa môže pochváliť takým unikátnym úspechom ako poľský skialpinista Andrzej Bargiel (37). Pred pár dňami sa stal prvým človekom na svete, ktorý zlyžoval z vrcholu Mount Everestu (8 849 m n. m.) až do základného tábora – bez použitia dodatočného kyslíka!

Opustila herectvo kvôli tomuto: Čo viedlo herečku z Ranča k radikálnej zmene kariéry
Prominenti
Nemocnica bude ešte o poschodie vyššia, tvrdí Kaliňák
Správy
Pokrok na stavbe je evidentný, tvrdí Fico
Správy

Domáce správy

AKTUALIZOVANÉ Robert Fico
Vojaci na Dukle presne vedeli, za čo bojujú, uviedol premiér Fico
Domáce
Richard Raši
Raši počas príhovoru na Dukle: Hrozí, že bez hrdosti na históriu budeme postupne strácať hodnotový obsah
Domáce
FOTO Tri roky od MASAKRU
Tri roky od MASAKRU na Zochovej: Životy piatich študentov náhle vyhasli, Dědeček chcel na súde eutanáziu!
Domáce
Veľkolepá rozlúčka s vtákmi v Sennom: Ornitológovia pozývajú na pozorovanie žeriavov a jesennú migráciu
Košice

Zahraničné

Okamžitá DRÁMA pár hodín
Okamžitá DRÁMA pár hodín po voľbách: Lídra Motoristov Filipa Turka fyzicky napadli v bare!
Zahraničné
Pápež Lev XIV.
Pápež Lev XIV. o konflikte v Gaze: Ocenil napredovanie v snahách o dosiahnutie mieru
Zahraničné
FOTO Prosperujúce Rusko a propaganda
Prosperujúce Rusko a propaganda v priamom prenose: Benzín ako vzácnosť a nekonečné rady na čerpačkách!
Zahraničné
Neuveriteľný výkon: Poliak zdolal
dromedar.sk

Prominenti

BIZARNÉ ÚMRTIA celebrít: Nehoda
Prominenti
Veronika Meszárosová a
Domáci prominenti
Karol Duchoň (†35) a
Domáci prominenti
Najmladší Beckham (20) randí
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Žiaci si z hodiny
Zaujímavosti
FOTO Tajomný nález, ktorý zaujme
Zaujímavosti
Les žien: Mangrovníky majú
dromedar.sk
topiace sa ľadovce vo
Zaujímavosti

Dobré správy

Stavte si v TIPOS-e
Domáce
FOTO Mimoriadne dôležitá je nielen
Domáce
Andrea prehovorila o probléme,
plnielanu.sk
FOTO Realizácia projektu R2 Šaca
Domáce

Ekonomika

Solárne panely kam len pozriete: Čína mení globálnu energetiku, fosílne palivá môže zatlačiť do úzadia!
10 trikov, ktoré na vás supermarkety používajú, aby ste minuli viac peňazí (a ako proti nim bojovať)
Skryté poplatky a finty bánk: Ste finančne gramotnejší ako priemerný Slovák? (kvíz)
Nabíjate si zariadenia bez dozoru či cez noc? Poisťovne varujú: Požiarov je čoraz viac!
Šport

PFK Piešťany – ŠK Slovan Bratislava: Online prenos z 2. kola Slovnaft Cupu
Slovnaft Cup
VIDEO Desivá scéna v Bratislave: Slovenský bojovník utrpel v Oktagone brutálne zranenie
Bojové športy
McLaren môže spečatiť titul v Pohári konštruktérov: Online prenos z VC Singapuru 2025
Formula 1
Neskutočný výkon! Keňan Kemei ovládol 102. ročník MMM a vytvoril traťový rekord
Beh

Auto-moto

Od pondelka rátajte s obmedzeniami v Malinove. Začne rekonštrukcia
Doprava
Na východe začína slúžiť nevídaný ťahač. Žiadny výfuk, obrovská sila
Zaujímavosti
Flotila Volkswagenov pomôže neziskovkám v teréne
Novinky
Kto by si nepamätal meno Testarossa? Teraz je tu opäť a ešte silnejšia, než predtým
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

Tieto znamenia majú do konca roka veľkú šancu na povýšenie. Patríte medzi ne aj vy?
O práci s humorom
Máte strach prezentovať pred kolegami? Týmto spôsobom si vybudujete sebadôveru a zvládnete každú prezentáciu
Motivácia a inšpirácia
Chcete zarábať viac ako 3 000 € mesačne? Tieto pracovné ponuky vám to reálne umožnia!
Zaujímavé pracovné ponuky
Najväčšie skryté hrozby vo firme: Rizikové správanie zamestnancov, ktoré stojí podniky čas, peniaze aj reputáciu
Pracovné prostredie

Varenie a recepty

Svieži jablkový vánok - fotopostup
Perkelt na 7 spôsobov. Od klasiky s haluškami až po modernejšie verzie s cestovinami.
Ako pripraviť huby na sušenie: 5 overených tipov, aby sa nepokazili
Skladovanie potravín
Jeseň na tanieri: recept na jablkový cheesecake s karamelom
Ovocné dezerty

Technológie

Táto strava pomáha udržať náš mozog mladým, hovorí štúdia. Kľúčom sú tieto dve ingrediencie
Veda a výskum
Perseverance odhaľuje komplexnú históriu vody v kráteri Jezero: Potvrdzuje, že planéta mohla mať vhodné podmienky pre život
Vesmír
Čína sa chváli najväčšou centrifúgou na svete: CHIEF1300 posúva hranice fyziky na novú úroveň
Technológie
Bežné množstvo tohto vitamínu, ktorý Slováci berú ako prevenciu, nemusí mozgu stačiť a jeho nedostatok môže zhoršiť myslenie
Veda a výskum

Bývanie

Neverili by sme, že zvyšky sviečok môžu byť také nápomocné! 11 situácií, v ktorých vás zachráni obyčajný vosk
Cíťte sa ako u Veľkého Gatsbyho! Štýl art deco je čoraz populárnejší, takto ho začleníte do interiéru
Trocha podvádza, že je väčší ako v skutočnosti. Apartmán s 33 m2 vám ukáže, že za malé priestory sa netreba hanbiť
Môžu spôsobiť opuchy, bolesť aj tráviace ťažkosti. 7 izbových rastlín, o ktorých ste možno nevedeli, že sú jedovaté
Pre kutilov

Ako pripraviť nadýchané piškótové cesto? Tajomstvo úspechu je v postupe a drobných trikoch
Recepty
Veľa rastlinného odpadu? Máme pre vás 4 tipy, ako ho využiť na maximum
Záhrada
Čo urobiť s bohatou úrodou fíg? Sladko-slané tipy aj delikátne kombinácie pre maškrtné jazýčky
Recepty
Chcete sa aj v malej kúpeľni cítiť komfortne? Pri jej plánovaní pozor na detaily a chyby, ktoré sa často prehliadajú
Rekonštrukcia bytu

Stream naživo

Po svadbe začal manžel pracovať v zahraničí, jeho brat mi chodil pomáhať: V jednej chvíli sa medzi nami niečo zmenilo
Sex a vzťahy
Okamžitá DRÁMA pár hodín
Zahraničné
Prosperujúce Rusko a propaganda
Zahraničné
Tri roky od MASAKRU
Domáce
Robert Fico
Domáce
Nejde nám o porážku Ruska, už to konečne pochopte: Fico tvrdí, že na zatiahnutie do vojny by ho museli vymeniť

