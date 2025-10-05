Neuveriteľný výkon: Poliak zdolal Mount Everest bez doplnkového kyslíka - a nadol zlyžoval

História horolezectva a extrémneho lyžovania pozná mnoho odvážnych mien, no len málokto sa môže pochváliť takým unikátnym úspechom ako poľský skialpinista Andrzej Bargiel (37). Pred pár dňami sa stal prvým človekom na svete, ktorý zlyžoval z vrcholu Mount Everestu (8 849 m n. m.) až do základného tábora – bez použitia dodatočného kyslíka!
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Okamžitá DRÁMA pár hodín po voľbách: Lídra Motoristov Filipa Turka fyzicky napadli v bare!
Prosperujúce Rusko a propaganda v priamom prenose: Benzín ako vzácnosť a nekonečné rady na čerpačkách!
Tri roky od MASAKRU na Zochovej: Životy piatich študentov náhle vyhasli, Dědeček chcel na súde eutanáziu!