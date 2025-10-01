MIMORIADNY ONLINE Ruský útok na Charkov si vyžiadal šesť zranených: V meste vypukli požiare

KYJEV - Šesť ľudí utrpelo zranenia pri ruskom nočnom útoku na ukrajinské mesto Charkov, uviedli v stredu nadránom tamojšie úrady. V meste vypuklo aj niekoľko požiarov. Päť zo zranených osôb hospitalizovali, informuje agentúra Reuters.
Ruské sily na Charkov zhodili letecké bomby, napísal primátor druhého najväčšieho ukrajinského mesta Ihor Terechov na platforme Telegram s tým, že zaznamenané boli aj odpálenia balistických rakiet. O ich prípadnom zásahu sa však nezmienil.
Požiare podľa neho zachvátili jedno z charkovských trhovísk a niekoľko obytných budov. Škody vznikli aj na súkromných domoch. Medzi šiestimi zranenými je aj 80-ročná žena a muži vo veku 25, 27 a 34 rokov. Na mieste bola poskytnutá pomoc aj 21-ročnému mladíkovi.
Moskva sa k najnovšiemu útoku bezprostredne nevyjadrila. Charkovská oblasť, ktorá leží na východe Ukrajiny a hraničí s Ruskom, je terčom ruských náletov a bombardovania pravidelne od začiatku vojny, ktorú vedie Rusko proti Ukrajine.
Obidve strany konfliktu popierajú, že by útočili na civilistov, a tvrdia, že ich útoky sú zamerané na zničenie infraštruktúry druhej strany, ktorá je kľúčová pre vojnové úsilie, napísala agentúra Reuters.