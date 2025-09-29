Vážna zrážka dvoch autobusov v nemeckom meste si vyžiadala 20 zranených

Pri zrážke dvoch autobusov v Hamburgu sa zranilo 20 ľudí (Zdroj: Reprofoto, Getty Images)
HAMBURG - Pri zrážke dvoch autobusov v severonemeckom meste Hamburg sa v pondelok zranilo 20 ľudí vrátane detí. Celkovo deväť osôb záchranári previezli do nemocnice, pričom štyri z nich sú zranené vážne. Informuje DPA.
Príčina nehody nie je zrejmá a polícia už spustila vyšetrovanie. Rozsah škôd naznačuje, že vodič jedného z autobusov narazil do druhého vozidla zozadu. Podľa prvotných informácií vodiča oslepilo slnko a preto si nevšimol autobus stojaci na semafore pred ním.
Hamburské médiá píšu, že v jednom z autobusov bolo 21 žiakov základnej školy, ktorí sa v rámci exkurzie vybrali do vedeckého výskumného centra.