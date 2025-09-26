Turisti ničia Obrov chodník, do puklín v čadiči strkajú mince

ÍRSKO - Turisti ničia takzvaný Obrov chodník (Giant's Causeway) v Severnom Írsku. Geologický útvar poškodzujú tým, že do puklín v čadičových stĺpoch umiestňujú mince, ktoré hrdzavejú, rozťahujú sa a v dôsledku toho sa skala drobí. Charitatívna organizácia pre ochranu prírody National Trust, ktorá pamiatku UNESCO spravuje, už návštevníkov vyzvala, aby tento trend nenasledovali.
