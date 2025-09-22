Filipíny a Taiwan očakávajú príchod supertajfúnu Ragasa: Stovky ľudí sa ukryli v školách a evakuačných centrách

MANILA — Pre blížiaci sa supertajfún Ragasa zrušili v pondelok na Filipínach v okolí Manily a v 29 provinciách vyučovanie a väčšina ľudí nešla do práce. Stovky ľudí sa pred tajfúnom ukryli v školách a evakuačných centrách, informovali agentúry AFP a Reuters.
Tajfún, ktorý filipínsky meteorologický úrad PAGASA pomenoval Nando, naberá na sile. Meteorológovia vydali výstrahu najvyššieho stupňa pre odľahlé Babuyanské ostrovy a vyzvali obyvateľov nízko položených a pobrežných oblastí, aby sa evakuovali pred vlnobitím a možnými záplavami. Týchto 24 riedko osídlených sopečno-koralových ostrovov sa nachádza v najsevernejšej časti Filipín v Luzonskom prielive asi 740 kilometrov južne od Taiwanu.O 08.00 h miestneho času (02.00 h SELČ) dosahoval vietor v strede tajfúnu rýchlosť 215 kilometrov za hodinu, v nárazoch až 265 kilometrov za hodinu.
Očakáva sa, že tajfún okolo poludnia miestneho času pred presunom cez Luzonský prieliv zasiahne pevninu alebo Babuyanské ostrovy, pričom rýchlosť vetra by mala dosahovať 205 km/h, v nárazoch 250 km/h.Hoci tajfún priamo nezasiahne Taiwan, očakáva sa, že jeho okraj prinesie prívalový dážď na riedko osídlené východné pobrežie tohto ostrova. Úrady preventívne zrušili lety do tamojších miest vrátane Tchaj-tungu a Chua-lienu.
Supertajfún Ragasa sa blíži k Filipínam a Taiwanu: Úrady pripravujú evakuácie obyvateľov
Predpokladá sa, že tajfún potom zasiahne Hongkong. Úrady tejto čínskej autonómnej oblasti vyzvali obyvateľov, aby sa pripravili na príchod jedného z najsilnejších tajfúnov za posledné roky, pričom podľa agentúry Bloomberg zvažujú aj zatvorenie letiska na 36 hodín.Filipíny každoročne zasiahne v priemere 20 silných búrok a tajfúnov. Vedci varujú, že v dôsledku otepľovania sú stále ničivejšie.