MIMORIADNY ONLINE Ruské stíhačky nad Estónskom Moskva popiera: Zelenskyj varuje pred eskaláciou

7:20 Severná Kórea v rámci dohody poslala do Ruska zbrane a vojakov v hodnote bezmála desať miliárd dolárov, výmenou ale dostala iba zlomok. S odvolaním sa na juhokórejskú pobočku Nadácie Friedricha Naumanna to dnes napísala agentúra Jonhap. KĽDR vojensky pomáha Rusku, ktoré vo februári 2022 začalo inváziu na Ukrajinu.
6:50 Vpád ruských dronov do poľského vzdušného priestoru bol testom reakcie NATO na ruskú agresiu, povedal pre Telegraph americký vyslanec Keith Kellogg.
6:25 Rusko a Vietnam zatajujú obchody so zbraňami prostredníctvom spoločných ziskov z energetického sektora, aby sa vyhli sankciám USA, informuje AP. Dokumenty ukazujú, že obe krajiny použili zisky zo spoločných ropných a plynárenských podnikov na financovanie obranných zmlúv, čím obišli globálny bankový systém.
6:06 Estónsky prezident Alar Karis označil piatkové narušenie estónskeho vzdušného priestoru ruskými stíhacími lietadlami za „ďalšiu provokáciu“, informovala agentúra DPA.
Moskva popiera narušenie estónskeho vzdušného priestoru ruskými stíhačkami
Kremeľ popiera, že by tri ruské stíhacie lietadlá v piatok narušili vzdušný priestor Estónska. Informuje agentúra DPA. „Let prebiehal v prísnom súlade s medzinárodnými pravidlami pre využívanie vzdušného priestoru, bez narušenia hraníc iných štátov,“ citovala ruské ministerstvo obrany štátna tlačová agentúra TASS v sobotu skoro ráno.
Ministerstvo zároveň uviedlo, že ruské lietadlá „neodbočili z dohodnutej letovej trasy a nenarušili estónsky vzdušný priestor“. Stroje podľa Moskvy leteli nad neutrálnymi vodami Baltského mora, vo vzdialenosti viac než tri kilometre od estónskeho ostrova Vaindloo. Tieto tvrdenia však nebolo možné nezávisle overiť.
Estónsko poskytlo odlišnú verziu udalostí – podľa tamojších úradov tri ruské stíhacie lietadlá v piatok nadránom bez povolenia vstúpili do estónskeho vzdušného priestoru v blízkosti ostrova Vaindloo a zotrvali v ňom približne 12 minút. Ani tieto informácie zatiaľ neboli nezávisle overené.
Hovorkyňa NATO Allison Hartová v príspevku na platforme X uviedla, že „NATO reagovalo okamžite a ruské lietadlá zachytilo“. Detaily samotného manévru zachytenia však zatiaľ nie sú známe. V podobných prípadoch zvyknú aliančné stíhačky vzlietnuť a sprevádzať narušiteľa mimo vzdušného priestoru členskej krajiny.
Zelenskyj odsúdil ruskú eskaláciu po narušení vzdušného priestoru Estónska
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok odsúdil Rusko za zhoršovanie napätia s Európou a NATO. Reagoval tak na piatkové narušenie vzdušného priestoru Estónska troma ruskými bojovými stíhačkami. Informuje o tom agentúra AFP a príspevok Zelenského na sociálnej sieti X.
Zelenskyj označil 12 minút trvajúce narušenie vzdušného priestoru Estónska zo strany Ruska za „neslýchané“ a dodal, že nejde o „nehody“, ale o systematickú ruskú kampaň namierenú proti Európe, NATO a Západu. „Destabilizačné aktivity Ruska sa rozširujú do nových krajín a smerov. Využívajú všetky prostriedky: od zasahovania do politických procesov, ako v Rumunsku a Moldavsku, až po narušovanie vzdušného priestoru, ako v Poľsku, Rumunsku a teraz aj v Estónsku,“ napísal.
Podľa ukrajinského prezidenta si takéto konanie Moskvy vyžaduje systémovú reakciu, pričom silné kroky musia byť prijaté kolektívne a tiež individuálne každou krajinou. Rusko musí pociťovať narastajúci tlak zo strany medzinárodného spoločenstva, predovšetkým prostredníctvom ekonomiky, čo sa podľa Zelenského najúčinnejšie dosahuje sankciami. „Zároveň musia naďalej narastať aj straty Ruska vo vojne, čo najlepšie zabezpečí silná ukrajinská armáda,“ dodal prezident.
Piatkový incident odsúdil aj ukrajinský minister zahraničných veci Andrij Sybiha, podľa ktorého išlo o „ďalšiu ruskú eskaláciu a priamu hrozbu pre transatlantickú bezpečnosť“. Vzdušný priestor Estónska v piatok narušili tri ruské lietadlá typu MiG-31, ktoré sú schopné niesť hypersonické rakety Kinžal. V estónskom vzdušnom priestore zotrvali približne 12 minút. Estónsko si v reakcii na incident predvolalo ruského diplomata v Tallinne.
Estónsky premiér Kristen Michal uviedol, že Estónsko požiada o konzultácie podľa článku 4 Severoatlantickej zmluvy. Hovorkyňa NATO Allison Hartová oznámila, že Severoatlantická rada sa zíde začiatkom budúceho týždňa a bude rokovať o piatkovom incidente.