Nevesta púšte: V sýrskej Palmýre sa písali dejiny - v staroveku aj úplne nedávno

SÝRIA - V srdci púšte, približne dvesto kilometrov od Damasku, sa rozprestiera oáza, ktorú Arabi nazývali Tadmur a Rimania Palmyra – „mesto paliem“. Z diaľky pôsobila ako zázrak: more piesku, no uprostred neho zelené pramene a palmové háje. Práve tu vyrástlo mesto, ktoré sa stalo križovatkou civilizácií, spojnicou medzi Východom a Západom a zároveň miestom, kde sa písali dejiny.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Úmyselné narušenie vzdušného priestoru Estónska? Danko sa zastáva Ruska: Neverím, že to tak bolo!
Kamenický ku konsolidácii: Zmrazíme si paušálne výdavky! To nestačí, oponuje Šimečka, navrhuje TOTO