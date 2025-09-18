Štvrtok18. september 2025, meniny má Eugénia, zajtra Konštantín

Len koalícia SPOLU má šancu konkurovať Babišovi, uviedol Fiala

Ilustračný obrázok
(Zdroj: TASR/Barbora Vizváryová)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

PRAHA - Česká koalícia SPOLU odštartovala vo štvrtok horúcu fázu predvolebnej kampane. Na pompéznej akcii v Slovanskom dome v centre Prahy premiér Petr Fiala vyzval voličov, aby dali šancu koalícii SPOLU a nie „populistom a extrémistom“. SPOLU má podľa neho šancu poraziť hnutie ANO a zostavovať vládu, informuje portál Novinky.cz a iDNES.cz.

„Vládu bude zostavovať víťaz volieb. A koalícia SPOLU je teraz jediná prozápadná demokratická voľba, ktorá má šancu konkurovať hnutiu ANO," povedal Fiala, ktorý sa tak vymedzil voči hnutiu STAN a Pirátom. "Ak sa hlasy rozdrobia, vládu bude zostavovať (predseda ANO) Andrej Babiš," dodal. Do volieb zostáva 15 dní, ktoré môžu rozhodnúť o tom, či Česká republika zostane v skupine slobodných, prosperujúcich krajín, uviedol Fiala pred asi 200 ľuďmi, medzi ktorými boli aj ďalšie špičky koalície SPOLU.

Česko funguje, Česko prosperuje

„Česko funguje, Česko prosperuje a je na správnej ceste, aby sa stalo jednou z najúspešnejších krajín Európy. Toto sú jasné fakty,“ pokračoval Fiala. „Nie sme spálenou krajinou, nie sme na pokraji krachu, je tomu presne naopak,“ konštatoval. Vymenoval tiež zoznam povolebných cieľov, ktoré by chcela koalícia splniť. „Ak túto možnosť nezískame, budeme to samozrejme rešpektovať. Ak si však Česko zvolí cestu, ktorú ponúkajú populisti a extrémisti, žiadna ďalšia šanca možno nebude,“ apeloval.

Na pódiu vystúpili aj šéf KDU-ČSL Marek Výborný a predsedníčka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Tá sa obrátila na mladých ľudí a vyzvala ich, aby si nenechali ovplyvniť budúcnosť „niekým, kto je skeptický, možno trochu unavený životom, ale jednoducho poďte do toho všetci s vervou“. „Budúcnosť patrí rodičom a deťom, budúcnosť patrí prosperujúcemu Česku, budúcnosť patrí Česku, kde budeme žiť v bezpečí, kde budeme žiť v istotách, ktoré my vám chceme dať,“ sľuboval Výborný.

Voličov vyzval, aby povedali nie „maďarskej ceste, rovnako ako tej slovenskej“. Hoci sú Maďarsko aj Slovensko členmi NATO a Európskej únie, vo svojej zahraničnej politike sa podľa neho stále viac odlišujú od ostatných členov oboch zoskupení a ich politika je zmierlivejšia voči imperiálnej politike Ruska. Voľby do Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR sa uskutočnia 3. a 4. októbra. Koalícia SPOLU by v nich podľa prieskumov mala získať okolo 20 percent hlasov, zatiaľ čo favorizované ANO viac ako 30 percent.

Viac o téme: VoľbyČeskoPetr Fiala
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Česko poskytne pomoc jordánskym
Česko poskytne pomoc jordánskym nemocniciam, ktoré sídlia v Gaze
Zahraničné
FOTO Blanár ostro proti Rakušanovi:
Blanár ostro proti Rakušanovi: Účasťou na proteste v Bratislave zatiahol Slovensko do kampane v Česku
Domáce
FOTO STALO SA! FOTOREPORTÁŽ ničivých
STALO SA! FOTOREPORTÁŽ ničivých záplav: Dramatické chvíle v Bratislave a v Česku hotová apokalypsa
Domáce
Andrej Babiš a Tomio
Česká snemovňa po voľbách rozhodne, či nechá stíhať Babiša a Okamuru
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Erik Tomáš odozvdal ocenenia Sociálny čin roka
Erik Tomáš odozvdal ocenenia Sociálny čin roka
Správy
Dying Light: The Beast - gameplay
Dying Light: The Beast - gameplay
GameSite
Takáč na hodine otázok: Slovensko opäť plánuje blokovať ruské sankcie
Takáč na hodine otázok: Slovensko opäť plánuje blokovať ruské sankcie
Správy

Domáce správy

Kauza skrachovanej cestovky Happy
Kauza skrachovanej cestovky Happy Travel pokračuje: Klienti zakročili! Polícia prijala vyše 480 trestných oznámení
Domáce
Tomáš Drucker
Drucker odmieta, že o školských zákonoch nekomunikovali s partnermi
Domáce
Ministerstvo upozorňuje na zmenu
Ministerstvo upozorňuje na zmenu cestovného odporúčania pre Nepál z dôvodu nepokojov
Domáce
FOTO HRÔZA V CENTRE MESTA Muž sa OBESIL priamo na námestí! Prečo ho všetci obchádzali? Šokujúce SVEDECTVO
FOTO HRÔZA V CENTRE MESTA Muž sa OBESIL priamo na námestí! Prečo ho všetci obchádzali? Šokujúce SVEDECTVO
Regióny

Zahraničné

Bezpečnostná rada OSN bude
Bezpečnostná rada OSN bude v piatok na podnet skupiny E3 hlasovať o uvalení sankcií na Irán
Zahraničné
Geir Pedersen.
Osobitný vyslanec OSN pre Sýriu Geir Pedersen končí vo funkcii
Zahraničné
Česko trápi extrémne infekčné
Česko trápi extrémne infekčné ochorenie: Počet prípadov rastie, ministerstvo varuje ľudí
Zahraničné
Británia chráni a vždy
Británia chráni a vždy bude chrániť slobodu prejavu, uviedol Starmer
Zahraničné

Prominenti

kráľovná Camilla, kráľ Karol
Donald Trump na návšteve u Karola III.: FAUX PAS manželky Melanie... Princezná Kate bodovala!
Zahraniční prominenti
Tehotná Miss čelí odporným
Tehotná Miss čelí odporným útokom: O prvé dieťa prišla v 6. mesiaci... Potrat jej prajú opäť!
Domáci prominenti
FOTO Eva Burešová
WOW, to je ZMENA! Burešová dala zbohom svojej gaštanovej hrive: Je z nej SEXI BLONDÍNA
Domáci prominenti
Obrovská TRAGÉDIA: Hollywoodsky herec
Obrovská TRAGÉDIA: Hollywoodsky herec (†46) zomrel pri hrozivej autonehode!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

FOTO KURIÓZNA situácia v rakúskom
KURIÓZNA situácia v rakúskom nevestinci: Klient odmietol zaplatiť a skončil pred súdom! Dôvod vás ŠOKUJE
Zaujímavosti
Toto je NAJZDRAVŠÍ štart
Toto je NAJZDRAVŠÍ štart do dňa podľa modernej výživy aj tradičnej čínskej medicíny
vysetrenie.sk
59-ročná influencerka si trúfa
Napriek veku si trúfa na 30 centimetrové opätky: TEJTO žene by ste jej vek tipli len ťažko! Dokázali by ste to aj vy?
Zaujímavosti
Neuveriteľné, čo manžel spravil:
Neuveriteľné, čo manžel spravil: Na romantický víkend priviedol vlastnú mamu! Žena skončila v inej izbe
Zaujímavosti

Dobré správy

Chrípková sezóna sa blíži:
Chrípková sezóna sa blíži: Toto vám ušetrí hodiny v čakárni a navyše je zadarmo!
plnielanu.sk
Zdroj: Annemarie Borlind
Pleť bez vrások? Tipy odborníčky pre ženy po 40-tke, nepotrebujete žiadne ihly ani chémiu
plnielanu.sk
Slováci objavili trik, ako
Slováci objavili trik, ako ušetriť pri nákupoch: V Lidli dostanete viac za menej!
Domáce
Funguje namiesto botoxu: Ženy
Funguje namiesto botoxu: Ženy skúšajú novú zbraň proti starnutiu
feminity.sk

Ekonomika

Padol investičný jackpot? Ak vlastníte akcie tejto firmy, tak ste práve poriadne zarobili!
Padol investičný jackpot? Ak vlastníte akcie tejto firmy, tak ste práve poriadne zarobili!
Štát chce ešte viac priškrtiť zneužívanie PN-iek: Skončiť by mala nová finta!
Štát chce ešte viac priškrtiť zneužívanie PN-iek: Skončiť by mala nová finta!
Sumy dôležitých dávok idú hore: Stúpnu už od nového roka!
Sumy dôležitých dávok idú hore: Stúpnu už od nového roka!
Meta prichádza s novými okuliarmi: Ovládajú sa gestami, pozriete si aj videá či správy! (foto)
Meta prichádza s novými okuliarmi: Ovládajú sa gestami, pozriete si aj videá či správy! (foto)

Šport

FOTO Maria Šarapovová v hviezdnej spoločnosti: Dnes by ste ju nespoznali
FOTO Maria Šarapovová v hviezdnej spoločnosti: Dnes by ste ju nespoznali
WTA
VIDEO Napadol brankára Sparty: Športový riaditeľ v Česku spoznal trest za totálny skrat
VIDEO Napadol brankára Sparty: Športový riaditeľ v Česku spoznal trest za totálny skrat
Chance liga
Natočili sexuálny styk so 16-ročným dievčaťom: Asencio a ďalší exhráči Realu sa postavia pred súd
Natočili sexuálny styk so 16-ročným dievčaťom: Asencio a ďalší exhráči Realu sa postavia pred súd
La Liga
VIDEO Fantastický finiš Gajanovej: Po zdrvujúcom nástupe postúpila do semifinále MS!
VIDEO Fantastický finiš Gajanovej: Po zdrvujúcom nástupe postúpila do semifinále MS!
MS v atletike

Auto-moto

Ceny nového VW T-Roc pre Slovensko zverejnené: štvorvalec a DSG v základe
Ceny nového VW T-Roc pre Slovensko zverejnené: štvorvalec a DSG v základe
Novinky
Raval. Cupra Raval. Malý agent športovosti medzi novými kompaktami VW
Raval. Cupra Raval. Malý agent športovosti medzi novými kompaktami VW
Novinky
Kia Stonic dostala druhý facelift. Výrazné zmeny k lepšiemu
Kia Stonic dostala druhý facelift. Výrazné zmeny k lepšiemu
Predstavujeme
Nový rok prinesie zmenu: STK neprejdú autá bez PZP
Nový rok prinesie zmenu: STK neprejdú autá bez PZP
Správy

Kariéra a motivácia

Kariéra Raňajky otvárajú dvere aktuálnym HR trendom a líderským témam
Kariéra Raňajky otvárajú dvere aktuálnym HR trendom a líderským témam
Kariera.sk TS
3 odpovede, ktoré vás okamžite vyradia z pracovného pohovoru: Radšej povedzte TOTO!
3 odpovede, ktoré vás okamžite vyradia z pracovného pohovoru: Radšej povedzte TOTO!
Pracovný pohovor
Učitelia si prilepšia: Platy rastú, bonusy prichádzajú a ďalšie zvýšenie je už na ceste
Učitelia si prilepšia: Platy rastú, bonusy prichádzajú a ďalšie zvýšenie je už na ceste
Domáce
Najčastejšie manažérske chyby, ktoré brzdia tím. Nerobíte ich aj vy?
Najčastejšie manažérske chyby, ktoré brzdia tím. Nerobíte ich aj vy?
Motivácia a produktivita

Varenie a recepty

Výborný hrnčekový kysnutý koláč so slivkami a posýpkou, ktorý bude na stole do hodiny.
Výborný hrnčekový kysnutý koláč so slivkami a posýpkou, ktorý bude na stole do hodiny.
Obrátený slivkový koláčik s kyslou smotanou
Obrátený slivkový koláčik s kyslou smotanou
Recept na obľúbené syrové obrátené rezne na rodinný obed
Recept na obľúbené syrové obrátené rezne na rodinný obed
Kuracie prsia
Ako upiecť jablkovú roládu: Recept zvládnete na jednom plechu
Ako upiecť jablkovú roládu: Recept zvládnete na jednom plechu
Výber receptov

Technológie

Ruské vojská ostanú takmer bez šance. Ukrajina ukončila testovanie kamikaze dronov, ktoré sú odolné voči elektronickému rušeniu
Ruské vojská ostanú takmer bez šance. Ukrajina ukončila testovanie kamikaze dronov, ktoré sú odolné voči elektronickému rušeniu
Armádne technológie
Tento vírus hlási veľký návrat. Stačí jeden nesprávny klik a môžeš prísť o prihlasovacie údaje a ďalšie dáta
Tento vírus hlási veľký návrat. Stačí jeden nesprávny klik a môžeš prísť o prihlasovacie údaje a ďalšie dáta
Bezpečnosť
V populárnych smart televízoroch objavili kritickú chybu. Hackeri sa do nich dostanú za pár minút
V populárnych smart televízoroch objavili kritickú chybu. Hackeri sa do nich dostanú za pár minút
Bezpečnosť
Android už nebude vyzerať rovnako. Tvoj mobilný telefón čaká zásadná zmena
Android už nebude vyzerať rovnako. Tvoj mobilný telefón čaká zásadná zmena
Android

Bývanie

6 vynikajúcich húb, ktoré ste možno doteraz obchádzali. Vyzerajú zvláštne, no ich chuť je vynikajúca!
6 vynikajúcich húb, ktoré ste možno doteraz obchádzali. Vyzerajú zvláštne, no ich chuť je vynikajúca!
Tomu sa hovorí pohodlie! Dom na svahu ukrýva perfektné moderné bývanie, domáci tu majú mnoho zákutí pre relax
Tomu sa hovorí pohodlie! Dom na svahu ukrýva perfektné moderné bývanie, domáci tu majú mnoho zákutí pre relax
Trvalo to polrok, no oplatilo sa! Monika s manželom si celú kúpeľňu prerobili sami, pôvodný zostal len otvor na dvere
Trvalo to polrok, no oplatilo sa! Monika s manželom si celú kúpeľňu prerobili sami, pôvodný zostal len otvor na dvere
Obec je blízko, no vybrali si život pri lese. V jednoduchom dome si chránia pokoj, stres u nich nemá miesto
Obec je blízko, no vybrali si život pri lese. V jednoduchom dome si chránia pokoj, stres u nich nemá miesto

Pre kutilov

Hrozba pre vinohradníkov aj záhradkárov pestujúcich vinič! Ako sa zlaté žltnutie viniča šíri a čo o ňom treba vedieť
Hrozba pre vinohradníkov aj záhradkárov pestujúcich vinič! Ako sa zlaté žltnutie viniča šíri a čo o ňom treba vedieť
Záhrada
Rozhoduje nálev, ale aj to, či ju nastrúhate alebo nakrájate na kúsky. Ako správne postupovať pri zaváraní cvikly?
Rozhoduje nálev, ale aj to, či ju nastrúhate alebo nakrájate na kúsky. Ako správne postupovať pri zaváraní cvikly?
Recepty
TOP 5 trvaliek, vďaka ktorým bude záhrada na jeseň pôvabná a hýriť farbami
TOP 5 trvaliek, vďaka ktorým bude záhrada na jeseň pôvabná a hýriť farbami
Okrasná záhrada
Bez zemiakov, tvarohové a zo starých rožkov! Pripravte si tradičné slivkové gule na viacero spôsobov
Bez zemiakov, tvarohové a zo starých rožkov! Pripravte si tradičné slivkové gule na viacero spôsobov
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Bol ženatý, ale kvôli tejto jednej veci som mu nedokázala povedať nie: Spávala som s ním, ale z úplne iného dôvodu ako si myslel
Partnerské vzťahy
Bol ženatý, ale kvôli tejto jednej veci som mu nedokázala povedať nie: Spávala som s ním, ale z úplne iného dôvodu ako si myslel
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Česko trápi extrémne infekčné
Zahraničné
Česko trápi extrémne infekčné ochorenie: Počet prípadov rastie, ministerstvo varuje ľudí
Kauza skrachovanej cestovky Happy
Domáce
Kauza skrachovanej cestovky Happy Travel pokračuje: Klienti zakročili! Polícia prijala vyše 480 trestných oznámení
Otrasný prípad: Matka uložila
Zahraničné
Otrasný prípad: Matka uložila novorodenca do práčky! Dieťa neprežilo
Pekári varujú pred dopadom
Domáce
Pekári varujú pred dopadom konsolidácie: NÁRAST cien pečiva takmer o desatinu, môže za to TOTO

Ďalšie zo Zoznamu