Takmer polovica Američanov kritizuje izraelskú ofenzívu v Pásme Gazy

WASHINGTON - Približne polovica Američanov považuje vojenskú ofenzívu Izraela v Pásme Gazy za neprimeranú a tvrdí, že „zašla príliš ďaleko“. Vyplýva to z prieskumu Centra pre výskum verejných otázok inštitútu NORC a agentúry Associated Press (AP).
AP a NORC uskutočnili podobný prieskum aj v novembri 2023, teda krátko po začiatku konfliktu medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas. Vtedy takýto názor zastávalo 40 percent opýtaných. Kritika krokov Izraela v Pásme Gazy podľa prieskumu vedie naprieč politickým spektrom USA. Ofenzívu odsudzuje približne 70 percent demokratov, čo je nárast oproti 58 percentám z novembra 2023. Medzi nezávislými to je polovica, v porovnaní s približne 40 percentami v predchádzajúcom prieskume. Kritika Izraela narástla aj u republikánov z 18 na 24 percent.
Pomoc pre Gazu
Štyridsaťpäť percent Američanov tvrdí, že je dôležité, aby Spojené štáty poskytli Palestínčanom v Pásme Gazy humanitárnu pomoc. Približne traja z 10 Američanov zároveň uviedli, že je dôležité rokovať o vytvorení nezávislého Palestínskeho štátu. Uznanie palestínskej štátnosti podporujú predovšetkým demokrati. Len asi 20 percent opýtaných si myslí, že je „nesmierne“ alebo „veľmi“ dôležité, aby USA poskytovali pomoc izraelskej armáde v boji proti Hamasu, čo predstavuje pokles z 36 percent po začiatku vojny.
Američania sú vo všeobecnosti skôr pesimistickí
Američania sú vo všeobecnosti skôr pesimistickí, či by administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa vedela v Pásme Gazy sprostredkovať trvalý mier. Počas predvolebnej kampane Trump sľúbil, že rýchlo ukončí vojnu medzi Izraelom a Hamasom, no doposiaľ boli jeho snahy neúspešné. Do prieskumu AP a NORC, ktorý sa uskutočnil medzi 11. a 15. septembrom, sa zapojilo 1183 dospelých. Podľa AP bola vzorka obyvateľov vybraná tak, aby reprezentovala populáciu USA.
Zmena postoja Američanov k izraelským krokom v Pásme Gazy prichádza v čase, keď Izrael spustil rozsiahlu pozemnú ofenzívu v meste Gaza a keď krajina čelí zvýšenému medzinárodnému tlaku. Vyšetrovatelia Rady OSN pre ľudské práva (UNHRC) v utorok dospeli k záveru, že Izrael od začiatku vojny v októbri 2023 pácha v Pásme Gazy „genocídu s úmyslom zničiť Palestínčanov“.