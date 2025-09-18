MIMORIADNY ONLINE Ukrajina očakáva príchod poľských delegátov: Majú sa oboznámiť s ruskými útokmi

KYJEV - Ukrajina očakáva, že tento týždeň príde delegácia poľských vojenských predstaviteľov, aby sa oboznámila so skúsenosťami krajiny v boji proti ruským leteckým útokom, uviedol 17. septembra hovorca ministerstva zahraničných vecí Heorhii Tykhyi. Informoval o tom portál The Kyiv Independent. Situáciu sledujeme online.
7:10 Rusko sa chváli pokrokmi na všetkých frontoch, zatiaľ čo Zelenskyj varuje pred dvoma ďalšími ofenzívami Moskvy po troch neúspechoch. Počas letných mesiacov ruská armáda nedokázala dosiahnuť žiadne prielomy na frontových líniách ani dobyť jediné významné ukrajinské mesto. Informoval o tom portál The Kyiv Independent.
6:20 „Minister minulý týždeň počas návštevy svojho poľského náprotivku Radosława Sikorského oznámil, že poľská delegácia príde študovať naše skúsenosti,“ povedal Tykhyi. „V súčasnosti je už stanovený termín návštevy a podrobnosti, ale keďže z bezpečnostných dôvodov takéto návštevy nezverejňujeme, nemôžem uviesť žiadne konkrétne informácie,“ dodal.
Poznamenal, že poľská delegácia bude „na vysokej úrovni“. Ďalšie podrobnosti poskytne ukrajinské ministerstvo obrany. Informácie priniesol portál The Kyiv Independent.