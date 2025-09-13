Arabskí a moslimskí lídri pricestujú do Kataru, kde odsúdia izraelské útoky

DAUHA - Katar v sobotu oznámil, že bude hostiť summit arabských a moslimských lídrov s cieľom odsúdiť izraelské útoky na predstaviteľov palestínskeho militantného hnutia Hamas v metropole Dauha. Lídri tak zároveň vyjadria solidaritu s touto krajinou, informuje agentúra AFP.
Rokovania o izraelských útokoch na Katar
Na pondelkovom stretnutí sa bude rokovať o „návrhu rezolúcie o izraelských útokoch na Katarský štát“. Návrh sa vypracuje v nedeľu na ministerskom stretnutí, ozrejmil hovorca ministerstva zahraničných vecí. Summit odzrkadlí „arabskú a islamskú solidaritu s Katarským štátom tvárou v tvár izraelskej zbabelej agresii... a kategorické odmietanie terorizmu Izraelského štátu,“ uviedol hovorca podľa agentúry QNA.
Medzi lídrami, ktorí sa zúčastnia na schôdzke, budú aj iránsky prezident Masúd Pezeškiján a iracký premiér Muhammad Šijá Súdání. Podľa AFP by mal do Dauhy pricestovať aj turecký prezident Recep Tayyip Erdogan, no jeho účasť na summite ešte nie je potvrdená.
Izrael útočil na Dauhu
Izrael v utorok podnikol letecké útoky na Dauhu, ktoré cielil predovšetkým na hlavného vyjednávača militantného hnutia Chalíla Hajju. Zahynulo pri tom päť členov hnutia. Hamas však v piatok vyhlásilo, že jeho hlavný vyjednávač spomínaný útok prežil.
Nálety ohrozili diplomaciu
Odborník Andreas Krieg z britskej univerzity King's College London uviedol, že nálety „boli vnímané naprieč Perzským zálivom ako bezprecedentné porušenie suverenity a útok na samotnú diplomaciu“. Summit je podľa jeho slov signálom, že „takáto agresivita nemôže byť normalizovaná“.