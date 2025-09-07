Japonský premiér Šigeru Išiba plánuje odstúpiť: Chce predísť rozkolu v strane

TOKIO - Japonský premiér Šigeru Išiba plánuje odstúpiť z funkcie, informovala v nedeľu verejnoprávna televízia NHK. Išiba sa tak údajne rozhodol z dôvodu, aby sa predišlo rozkolu v rámci jeho vládnucej Liberálnodemokratickej strany (LPD), ktorá v júlových voľbách do hornej komory parlamentu utrpela historickú porážku. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters a AFP.
Agentúra Reuters uviedla, že kancelária premiéra dosiaľ nereagovala na žiadosť o vyjadrenie o správach televízie NHK. Správy o Išibovej plánovanej rezignácii sa však už raz objavili, a to po spomínaných voľbách. Médiá v tom čase informovali, že premiér má v úmysle oznámiť odstúpenie z funkcie do konca augusta. Išiba však vtedy tieto medializované správy poprel a vzdoroval rastúcemu tlaku, aby odstúpil.
Liberálnodemokratickej strane a koaličnému partnerovi Komeito chýbali v júlovom hlasovaní tri kreslá na udržanie väčšiny v 248-člennej hornej komore. Išlo tak o druhú volebnú porážku v krátkom čase - väčšinu v dolnej komore vláda stratila už v októbri. Tento vývoj podľa agentúry AP výrazne oslabil pozíciu premiéra aj stabilitu japonskej politickej scény.
AFP informuje, že minister poľnohospodárstva a bývalý premiér sa v sobotu stretli s Išibom, aby ho vyzvali, aby dobrovoľne odstúpil. Poslanci LPD majú podľa plánu v pondelok hlasovať o tom, či zvolajú mimoriadne predsednícke voľby.