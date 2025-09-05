USA nasadia do Portorika desať stíhačiek F-35 na boj proti drogovým kartelom

WASHINGTON- Spojené štáty v piatok nariadili nasadiť na ostrov Portoriko v Karibskom mori 10 stíhačiek F-35. Z ostrova by mali pomáhať americkým lodiam v Karibiku v boji proti drogovým kartelom. Píše o tom agentúra Reuters s odvolaním na dva zdroje.
Zdroje uviedli, že 10 stíhacích lietadiel bude vyslaných na operácie proti narkoteroristickým organizáciám pôsobiacim v južnej časti Karibiku. Lietadlá by mali na ostrov doraziť koncom budúceho týždňa. Stíhačky Washington nasadí niekoľko dní po tom, čo USA v utorok zneškodnili plavidlo, ktoré prevážalo zásielku drog z Venezuely. Pri útoku podľa amerického prezidenta Donalda Trumpa zahynulo 11 narkoteroristov z kartelu Tren de Aragua.
Používajú tvrdú rétoriku na adresu Madura
V oblasti už pôsobí sedem amerických vojenských lodí a jedna útočná ponorka s jadrovým pohonom. Celkovo je na nich 4500 námorníkov a členov námornej pechoty. Venezuelský prezident Nicolás Maduro vyjadril tento týždeň obavy z americkej prítomnosti. Podľa neho je boj proti pašerákom drog iba zámienkou a skutočným zámerom je vyvinúť tlak na jeho odstúpenie. Venezuelský prezident preto nasadil vojakov pozdĺž pobrežia a hraníc so susednou Kolumbiou. Venezuelčanov vyzval, aby vstúpili do milícií. Washington akékoľvek špekulácie o prípadnom útoku na venezuelské územie odmieta.
Trumpova vláda používa na adresu Madura obzvlášť tvrdú rétoriku. Opakovane ho označila za „nelegitímneho prezidenta“ a obvinila z napomáhania pri medzinárodnom obchode s drogami. Podľa USA Maduro vedie gang Kartel sĺnc (Cártel de los Soles), ktorý Washington považuje za teroristickú organizáciu. USA začiatkom augusta zdvojnásobili odmenu za Madurovo zadržanie na 50 miliónov dolárov.