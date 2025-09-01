Americký federálny súd dočasne zablokoval deportácie stoviek guatemalských detí

WASHINGTON - Americký federálny súd na podnet ľudskoprávnej organizácie Národné centrum pre imigračné právo (NILC) v nedeľu nariadil administratíve Donalda Trumpa pozastaviť na najmenej 14 dní deportácie stoviek guatemalských detí. Informuje o tom agentúra Reuters a AFP.
Podľa súdneho podania čelilo deportácií viac ako 600 maloletých bez sprievodu rodičov žijúcich v Spojených štátoch na základe dohody uzavretej so stredoamerickou krajinou. Nedeľňajšie rozhodnutie súdu pozastaví ich vyhostenie o najmenej 14 dní. Národné centrum pre imigračné právo kritizovalo kroky prezidentskej administratívy a obvinilo ju, že počas osláv amerického Sviatku práce (1. septembra) „vytrhla zraniteľné, vystrašené deti z ich postelí a pokúsila sa ich vrátiť do nebezpečenstva“.
„Teší nás, že súd zabránil tejto nespravodlivosti predtým, ako by stovky detí utrpeli nenapraviteľnú ujmu,“ vyhlásil viceprezident NILC Efren Olivares. Skupina podala na súd hromadnú žalobu v mene stoviek guatemalských detí, ktoré boli podľa nej „v bezprostrednom nebezpečenstve nezákonného vyhostenia zo Spojených štátov“. NILC uviedlo, že vláda „vystavuje deti viacerým nebezpečenstvám tým, že ich vracia do krajiny, kde môžu čeliť prenasledovaniu, a tým, že porušuje svoje zákonné povinnosti starať sa o ne v Spojených štátoch“.