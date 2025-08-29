Vzorové socialistické mesto oslavuje 75 rokov a hľadá nových obyvateľov

NEMECKO - Východonemecké mesto Eisenhüttenstadt vzniklo ako vzorový socialistický projekt. Výstavba hutníckeho kombinátu a obytných domov pre jeho zamestnancov začala presne pred 75 rokmi. Na konci 80. rokov potom žilo v meste 53 000 ľudí. Pád komunistického režimu v Nemeckej demokratickej republike (NDR) a následná hospodárska transformácia v zjednotenom Nemecku však Eisenhüttenstadt ťažko postihli. Dnes má obyvateľov menej ako polovicu. Nových záujemcov o život v meste sa teraz radnica pokúsila nalákať nevšedným spôsobom. Ponúkla im bývanie na skúšku.
