Pobrežie Slonoviny si volí prezidenta: Dvaja významní kandidáti boli vylúčení

ABIDJAN - Obyvatelia Pobrežia Slonoviny sa v sobotu vydali k volebným urnám, aby si zvolili medzi súčasným prezidentom Alassaneom Ouattarom a ďalšími štyrmi kandidátmi. Informuje o tom agentúra AFP.
Volebné miestnosti sa otvorili o 8.00 h (9.00 h SELČ) a takmer deväť miliónov oprávnených voličov má do 18.00 h miestneho času možnosť vybrať si jedného z piatich kandidátov.
Favorit Ouattara a vylúčení súperi
Osemdesiattriročný Ouattara, ktorý je jasným favoritom, vládne v krajine od roku 2011. Jeho hlavní rivali – bývalý prezident Laurent Gbagbo a bývalý generálny riaditeľ švajčiarskej banky Credit Suisse Tidjane Thiam – však boli z volieb vylúčení. Gbagbo pre trestné odsúdenie a Thiam pre získanie francúzskeho občianstva.
Strany oboch kandidátov vyzvali obyvateľov Pobrežia Slonoviny, aby protestovali proti rozhodnutiu o ich vylúčení z volieb a proti očakávanému štvrtému funkčnému obdobiu prezidenta Ouattaru. Počas nepokojov zahynuli štyria ľudia vrátane jedného policajta a v pondelok bola podpálená budova nezávislej volebnej komisie.
Tvrdá reakcia vlády
Vláda reagovala zákazom demonštrácií a niekoľko desiatok ľudí bolo odsúdených na tri roky väzenia za narušenie verejného poriadku. V krajine s 30 miliónmi obyvateľov bolo nasadených približne 44 000 príslušníkov bezpečnostných síl, aby protesty udržali pod kontrolou.
V piatok a sobotu bol v hlavnom meste Yamoussoukro zavedený nočný zákaz vychádzania. Úrady tvrdili, že chcú zabrániť „chaosu“ a opakovaniu nepokojov, ktoré sprevádzali prezidentské voľby v roku 2020, pri ktorých zahynulo 85 ľudí.
Očakávané výsledky
Okrem Quattaru kandiduje aj bývalý minister obchodu a poľnohospodársky podnikateľ Jean-Louis Billon (60), niekdajší člen Demokratickej strany. Bývalá prvá dáma Simone Ehivet Gbagboová (76) sa snaží získať podporu priaznivcov svojho bývalého manžela. O hlasy voličov sa uchádza aj Ahoua Don Mello, stavebný inžinier so sympatiami k Rusku, píše AFP. Poslednou kandidátkou je centristka Henriette Lagouová, umiernená politička, ktorá kandidovala aj v prezidentských voľbách v roku 2015, kde získala menej ako jedno percento hlasov. Výsledky volieb by mali byť známe začiatkom budúceho týždňa.