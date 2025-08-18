MIMORIADNY ONLINE Trump odmieta návrat Krymu a vstup Ukrajiny do NATO: Rusko útočilo na Charkov

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump pred pondelňajším stretnutím s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským vylúčil vrátenie Krymského polostrova anektovaného Ruskom Ukrajiny a jej vstup do NATO. Napísal to v nedeľu podľa agentúry AFP na svojej sociálnej sieti Truth Social. Situáciu sledujeme ONLINE.
„Pripomeňme si, ako sa to začalo. Žiadne vrátenie Krymu, ktorý prenechal Obama (pred 12 rokmi bez jediného výstrelu!), a ŽIADNY VSTUP UKRAJINY DO NATO. Niektoré veci sa nikdy nezmenia!!!“ konštatoval Trump.
Ruské sily útočili na Charkov a Sumskú oblasť
Ruské sily zaútočili v nedeľu večer zrejme balistickými raketami na Charkov, druhé najväčšie mesto Ukrajiny, kde zasiahli obytný dom, pričom zranenia utrpelo najmenej 11 ľudí vrátane 13-ročného dievčaťa. Na platforme Telegram to uviedol gubernátor Charkovskej oblasti Oleh Synehubov, informuje agentúra Reuters.
Podľa Ukrajinskej štátnej služby pre mimoriadne situácie (DSNS) tlaková vlna rozbila okná v blízkych bytových domoch. Dodala, že niektorí obyvatelia museli byť evakuovaní. Charkov, ktorý leží na severovýchode Ukrajiny v blízkosti frontovej línie, je od začiatku vojny terčom pravidelných dronových a raketových útokov ruských síl.
Regionálne úrady v Sumskej oblasti uviedli, že pri ruskom útoku navádzanou leteckou bombou, ktorý poškodil aj niekoľko obytných domov a budovu vzdelávacej inštitúcie, bola zranená 57-ročná žena. „Nepriateľ naďalej zámerne útočí na civilnú infraštruktúru v Sumskej oblasti – zákerne, v noci,“ napísal na Telegrame tamojší gubernátor Oleh Hryhorov.
Pre väčšinu územia Ukrajiny vrátane metropoly Kyjeva bola v noci na pondelok vydaná výstraha pred útokmi balistickými raketami. Agentúra Reuters nedokázala nezávisle overiť, aké zbrane Rusko pri spomínaných útokoch použilo. Moskva sa k tomu bezprostredne nevyjadrila. Obe strany popierajú, že by útočili na civilistov.
Veľvyslankyňa EÚ odmieta „mier“, ktorý by od Ukrajiny žiadal ústupky na Donbase
Veľvyslankyňa Európskej únie na Ukrajine Katarína Mathernová odmieta mier, ktorý by od Ukrajiny vyžadoval, aby sa vzdala území neokupovaných Ruskom. Na svojom webe o tom informoval denník Le Monde. „Mier, ktorý by od Ukrajiny žiadal, aby sa vzdala častí Donbasu, ktoré sú stále pod jej kontrolou, je neprijateľný,“ napísala diplomatka vo svojom príspevku na Facebooku. Dodala, že EÚ nebude tolerovať mier, ktorý by bol „len iným slovom pre kapituláciu“.
Mathernová kritizovala aj stretnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa s ruským prezidentom Vladimirom Putinom v meste Anchorage na Aljaške. „Prezident Trump sa rozhodol netlačiť na prímerie. Namiesto toho Putin predstavil údajnú 'mierovú ponuku', ktorá je v skutočnosti diktátom agresora: Ukrajina by mala napríklad odovzdať východ svojho územia, nad rámec toho, čo už (Putin) vojensky dobyl. Takýto 'mier' je neprijateľný,“ uviedla veľvyslankyňa.
Zároveň pripomenula, že stanovisko EÚ je jasné a nemenné: mier musí byť založený na medzinárodnom práve a musí rešpektovať nezávislosť, suverenitu a územnú celistvosť Ukrajiny. „Žiadne ilúzie, žiadne kompromisy s agresormi,“ píše Mathernová.
Dodala, že prítomnosť siedmich európskych lídrov na stretnutí prezidenta Trumpa s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským v Bielom dome je jasným signálom, že Európa stojí na strane Ukrajiny jednotne a odhodlane a „nebude tolerovať mier, ktorý je len iným slovom pre kapituláciu.“
Ubezpečila, že Ukrajina sa môže plne spoľahnúť na svojich európskych partnerov. „EÚ preukázala pevný postoj, odvahu a zdravý rozum. Pretože dostať agresora do pozície, aby diktoval podmienky mieru, by znamenalo ohroziť mier v celej Európe,“ uviedla Mathernová.