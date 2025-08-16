Sobota16. august 2025, meniny má Leonard, zajtra Milica

MIMORIADNY ONLINE Kľúčové vyhlásenie Trumpa: Vylúčil prímerie na Ukrajine! Zelenskyj smeruje do Washingtonu

Šéf Bieleho domu Donald Trump a ruský prezident Vladimir Putin Zobraziť galériu (7)
Šéf Bieleho domu Donald Trump a ruský prezident Vladimir Putin (Zdroj: koláž SITA/AP Photo/Jae C. Hong, X/ZelenskyyUa)
TASR, ČTK

ANCHORAGE - Americký prezident Donald Trump po skončení rokovaní s ruským prezidentom Vladimirom Putinom na spoločnej tlačovej konferencii v Anchorage na Aljaške uviedol, že sa vo viacerých bodoch zhodli, prímerie v bojoch na Ukrajine však nespomenul. Informujeme podľa správy stanice Sky News.

 

  • na základni Elmendorf-Richardson v Anchorage na Aljaške sa konal summit lídrov USA a Ruskej federácie
     
  • hlavnou témou je ukončenie vojny na Ukrajine
     
  • Trump sa počas týždňa pred európskymi lídrami vyjadril, že jeho cieľom je zabezpečiť prímerie
     
  • Trump nemá v umýsle diskutovať o žiadnom delení územia (Ukrajiny)
     
  • ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa nie je prítomný na rokovaniach

ONLINE

13:08 Britský premiér Keir Starmer v sobotu ocenil „úsilie“ prezidenta USA Donalda Trumpa, ktoré „nás približuje“ k ukončeniu vojny na Ukrajine. Upozornil súčasne, že nasledujúcim krokom musia byť ďalšie diskusie s účasťou ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, informovala agentúra AFP. Britský premiér vo vyhlásení zdôraznil, že o „ceste k mieru na Ukrajine sa nedá rozhodnúť“ bez Zelenského.

13:00 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dnes uviedol, že Ukrajina potrebuje skutočný, trvalý mier, a nie ďalšiu prestávku medzi ruskými inváziami, píše Reuters. Hlava Ukrajiny sa takto vyjadrila po piatkovom stretnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa s jeho ruským náprotivkom Vladimirom Putinom na Aljaške. "Bezpečnosť musí byť zaručená spoľahlivo a dlhodobo so zapojením tak Európy, ako aj Spojených štátov," uviedol Zelenskyj na X po telefonáte s európskymi lídrami.

12:51 Britský premiér Keir Starmer a francúzsky prezident Emmanuel Macron dnes uviedli, že vítajú ochotu Spojených štátov prispieť k bezpečnostným zárukám pre Ukrajinu napadnutú Ruskom ako súčasti budúcej mierovej dohody. Podľa Starmera ide o dôležitý posun, Macron varoval pred sklonom Ruska nedodržiavať vlastné záväzky.

12:44 Mier na Ukrajine je možný už pred Vianocami, vyhlásil americký republikánsky senátor Lindsey Graham v reakcii na summit prezidenta USA Donalda Trumpa s ruským prezidentom Vladimirom Putinom na Aljaške, informujeme na základe správy agentúry DPA. „Ak sa uskutoční trojstranné stretnutie medzi prezidentom [Trumpom], [ukrajinským] prezidentom [Volodymyrom] Zelenským a Putinom, potom som opatrne optimistický, že táto vojna skončí ešte pred Vianocami,“ napísal Graham na sociálnej sieti X.

12:23 Európski lídri v sobotu po summite prezidentov USA a Ruska - Donalda Trumpa a Vladimira Putina - vyhlásili, že sú „pripravení pokračovať v tlaku“ na Rusko prostredníctvom sankcií. Informujeme na základe správy agentúry AFP. „Budeme naďalej posilňovať sankcie a širšie ekonomické opatrenia s cieľom vyvíjať tlak na ruskú vojnovú ekonomiku, kým nenastane spravodlivý a trvalý mier,“ uvádza sa vo vyhlásení, ktoré podpísali okrem iných predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová, francúzsky prezident Emmanuel Macron, nemecký kancelár Friedrich Merz či britský premiér Keir Starmer.

11:51 Americký prezident Donald Trump v sobotu vylúčil okamžité prímerie medzi Ruskom a Ukrajinou a vyhlásil, že vojnu ukončí iba priama mierová dohoda, informujeme na základe správy agentúry AFP. „Všetci dospeli k záveru, že najlepším spôsobom, ako ukončiť hroznú vojnu medzi Ruskom a Ukrajinou, je pristúpiť priamo k mierovej dohode, ktorá by ukončila vojnu, a nie len k dohode o prímerí, ktorá často neobstojí,“ uviedol Trump v príspevku na svojej sociálnej sieti Truth Social.

11:26 Bývalý ruský prezident Dmitrij Medvedev v sobotu označil stretnutie prezidenta USA Donalda Trumpa s ruským prezidentom Vladimirom Putinom na Aljaške za „mierové a bez ultimát a hrozieb“ a za dôkaz, že rozhovory je možné viesť bez predbežných podmienok. Medvedev privítal aj Trumpov postoj, keď „odmietol zvýšiť tlak na Rusko“. Podľa Medvedeva, citovaného denníkom Le Monde, možno stretnutie na Aljaške považovať za „obnovenie“ diplomatickej výmeny na vysokej úrovni medzi Ruskom a USA.

11:20 Výsledky piatkového stretnutia prezidenta Donalda Trumpa s ruským prezidentom Vladimirom Putinom podľa premiéra Petra Fialu (ODS) potvrdili, že Spojené štáty a ich spojenci hľadajú cesty k mieru na Ukrajine. Putin podľa neho ale usiluje o čo najväčšie územné zisky a obnovenie sovietskeho impéria. Premiérove vyjadrenie dnes dopoludnia ČTK poskytol hovorca vlády Jakub Tomek.

10:40 Svet je po stretnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa s jeho ruským náprotivkom Vladimirom Putinom na Aljaške bezpečnejším miestom, napísal dnes na facebooku maďarský premiér Viktor Orbán. Obe veľmoci podľa neho prestali s ničením vzájomnej spolupráce.

 

Évekig néztük, ahogy a két legnagyobb atomhatalom felszámolja az együttműködésük kereteit és üzenget egymásnak. Ennek most vége. A világ ma biztonságosabb hely, mint tegnap volt. Soha rosszabb hétvégét!

Posted by Orbán Viktor on Saturday, August 16, 2025

9:27 Americký prezident Donald Trump po piatkovom summite na Aljaške európskym lídrom povedal, že ruský prezident Vladimir Putin nechce prímerie a dáva prednosť komplexnej dohode o ukončení vojny na Ukrajine. Na sociálnej sieti X to napísal reportér serveru Axios Barak Ravid, podľa ktorého mierovú dohodu namiesto pokoja zbraní preferuje aj Trump.

9:56 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu oznámil, že v pondelok odcestuje do Washingtonu, aby s prezidentom USA Donaldom Trumpom prerokoval „ukončenie zabíjania a vojny“ na Ukrajine. Informujeme na základe správy agentúry AFP. Zelenskyj to uviedol v sobotu po telefonáte s Trumpom, počas ktorého ho americký prezident informoval o „hlavných bodoch“ svojich rozhovorov s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, ktoré sa konali na Aljaške.

9:27 Summit medzi ruským prezidentom Vladimirom Putinom a jeho americkým náprotivkom Donaldom Trumpom na Aljaške dokazuje, že so Spojenými štátmi možno rokovať bez predbežných podmienok a súčasne pokračovať v operácii na Ukrajine. Uviedol to dnes bývalý ruský prezident a súčasný podpredseda ruskej bezpečnostnej rady Dmitrij Medvedev.

9:16 Predseda demokratickej menšiny v americkom Senáte Chuck Schumer ostro kritizoval stretnutie medzi americkým prezidentom Donaldom Trumpom a ruským prezidentom Vladimirom Putinom, informovala v sobotu agentúra DPA. „Donald Trump dnes rozprestrel červený koberec pre autokratického darebáka Vladimira Putina,“ uvádza sa v Schumerovom vyhlásení. Hoci podrobnosti o obsahu rozhovoru medzi Trumpom a Putinom sa ešte len objavia, zdá sa, že americký prezident udelil Rusku legitimitu na medzinárodnej scéne a nepožadoval žiadnu zodpovednosť – a výmenou za to nedostal nič, uviedol Schumer a dodal: „Obávam sa, že to nebola diplomacia, ale čisté divadlo.“

8:44 Americký prezident Donald Trump mal dlhý telefonický hovor so svojím ukrajinským náprotivkom Volodymyrom Zelenským a potom hovoril s lídrami členských krajín NATO. Dnes o tom podľa agentúry Reuters informoval Biely dom. Telefonáty nasledovali po piatkovom rokovaní Trumpa s ruským prezidentom Vladimirom Putinom na Aljaške.

8:40 Kremeľ sa cestou z Aljašky do Ruska chválil, že Putinovo lietadlo sprevádzali americké stíhačky F-22.

7:58 Ruský prezident Vladimir Putin pred odchodom zo summitu v americkom štáte Aljaška navštívil hroby sovietskych vojakov v meste Anchorage, informovala v sobotu agentúra DPA. Putin položil červené ruže k bielym kamenným krížom na Národnom cintoríne Fort Richardson, kde sú pochovaní aj sovietski piloti, ktorí zahynuli počas druhej svetovej vojny pri preletoch amerických lietadiel určených pre spojenecký Sovietsky zväz.

 (Zdroj: SITA/Gavriil Grigorov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)

7:47 Odporná, hanblivá a nakoniec zbytočná. Týmito slovami označil ukrajinský server Kyiv Independent schôdzku amerického prezidenta Donalda Trumpa s jeho ruským náprotivkom Vladimirom Putinom na Aljaške. Putin sa podľa neho domov vracia ako víťaz.

7:02 Hoci rokovania na Aljaške nepriniesli konkrétny výsledok, pre ruského prezidenta Vladimira Putina išlo o úspech, zhodujú sa komentátori. Podľa politického poradcu Iana Bremmera si Putin užíval, že s ním americký prezident Donald Trump zaobchádzal ako s rovnocenným partnerom. "Od červeného koberca pri príchode cez oficiálnu fotografiu pred nápisom ' Pursuing Peace' (úsilie o mier - pozn. red.) až po srdečné vyjadrenia na tlačovej konferencii," povedal Bremmer nemeckému týždenníku Die Zeit.

6:45 Americký prezident Donald Trump odovzdal počas piatkového summitu v Anchorage na Aljaške do rúk ruského prezidenta Vladimira Putina list od svojej manželky Melanie. Išlo o osobný list týkajúci sa ťažkej situácie detí na Ukrajine a v Rusku, a predovšetkým osudu unesených detí, informujeme v sobotu podľa správy agentúry Reuters, ktorá sa odvolala na dvoch nemenovaných predstaviteľov Bieleho domu. Presný obsah listu Melanie Trumpovej však predstavitelia napriek všetkému nepriblížili. Prvá dáma USA, ktorá sa narodila v Slovinsku, nebola prítomná na summite na Aljaške, pripomína stanica Sky News.

6:32 Americký prezident Donald Trump svojmu ruskému náprotivku Vladimirovi Putinovi poskytol legitimitu, globálne pódium, nulovú zodpovednosť a nič za to nedostal, napísal v príspevku na sociálnej sieti X líder opozičných demokratov v Senáte Chuck Schumer. "Obávame sa, že to nebola diplomacia, ale len divadlo," uviedol Schumer. Putina nazval autoritárskym tyranom Vladimira Putina a pozastavil sa nad tým, že pre neho šéf Bieleho domu nechal rozvinúť červený koberec.

6:17 „Nabudúce v Moskve!“ Putin pozval Trumpa do ruského hlavného mesta, ale americký líder nedal žiadnu priamu odpoveď.

6:14 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a jeho ruský náprotivok Vladimir Putin sa teraz zrejme stretnú na rokovaniach s cieľom ukončiť ruskú vojnu proti Ukrajine. Po rokovaní so šéfom Kremľa na Aljaške to v noci na dnes povedal americký prezident Donald Trump stanici Fox News. Zúčastniť sa stretnutia by sa podľa svojich slov mohol aj on sám.

"Myslím, že teraz budú dohovárať schôdzku medzi prezidentom Zelenským, prezidentom Putinom a mnou," povedal Trump v rozhovore s moderátorom Seanom Hannitym. "Teraz je naozaj na prezidentovi Zelenskom, aby to urobil. A povedal by som, že aj európske krajiny by sa mali do toho trochu zapojiť," dodal.

6:08 Trump povedal, že summit s Putinom hodnotí „desať z desiatich“. Americký prezident tiež opustil Aljašku.

6:05 Ruský prezident Vladimír Putin opustil Aljašku, informuje profil Nexta na sociálnej sieti X. 

6:02 Biely dom zverejnil v piatok fotografiu usmievajúceho sa amerického prezidenta Donalda Trumpa po boku s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Snímka vznikla bezprostredne pred začiatkom rokovaní v Anchorage na Aljaške, informujeme podľa správy stanice Sky News. Tá dodala, že z Ukrajiny prichádzajú na adresu amerického privítania Putina na červenom koberci sklamané a nahnevané reakcie. Obaja prezidenti na spomínanej snímke stoja vedľa seba pod transparentom s nápisom „Usilujeme sa o mier“.

6:00 Prezident USA Donald Trump v noci na sobotu vyhlásil, že teraz je na ukrajinskom prezidentovi Volodymyrovi Zelenskom, aby nadviazal na aljašský summit medzi americkým lídrom a ruským prezidentom Vladimirom Putinom a zabezpečil dohodu o ukončení tri roky trvajúcej ruskej invázie. Informujeme podľa správy agentúry AFP a stanice Sky News. „Teraz je naozaj na prezidentovi Zelenskom, aby to dotiahol do konca. A povedal by som, že aj európske krajiny sa musia trochu zapojiť, ale je to na prezidentovi Zelenskom,“ povedal Trump pre Fox News po summite s tým, že stretnutie s Trumpom v Anchorage hodnotí „desiatimi z desiatich“.

Trump sa s Putinom na Aljaške v mnohom zhodol

Americký prezident Donald Trump po skončení rokovaní s ruským prezidentom Vladimirom Putinom na spoločnej tlačovej konferencii v Anchorage na Aljaške uviedol, že sa vo viacerých bodoch zhodli, prímerie v bojoch na Ukrajine však nespomenul. Informujeme podľa správy stanice Sky News. Rokovania s Putinom v úzkom formáte, ktoré trvali takmer tri hodiny, označil Trump za „veľmi produktívne“. „Zhodli sme sa na mnohých, mnohých bodoch.... Povedal by som, že na niekoľkých dôležitých, ale ešte sme sa tam celkom nedostali, urobili sme určitý pokrok,“ dodal bez uvedenia akýchkoľvek podrobností.

 (Zdroj: SITA/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson)

Trump zároveň uviedol, že bude telefonicky kontaktovať ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského i partnerov zo Severoatlantickej aliancie (NATO), aby ich “informoval o dnešnom stretnutí“.“Začnem s niekoľkými telefonátmi a poviem im, čo sa odohralo,“ uviedol. „Mali sme mimoriadne produktívne stretnutie a na mnohých bodoch sme sa dohodli, zostáva ich už len veľmi málo,“ dodal Trump. „Niektoré nie sú až také významné, jeden je pravdepodobne najvýznamnejší, ale máme veľmi dobrú šancu sa tam dostať,“ citovala ho britská spravodajská stanica.

 (Zdroj: SITA/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson)

Krátka tlačová konferencia sa skončila bez toho, aby prezidenti odpovedali na otázky novinárov. Miesto toho Trump opätovne poďakoval Putinovi s tým, že sa „čoskoro“ pravdepodobne opäť porozprávajú a uvidia. „Nabudúce v Moskve,“ odpovedal mu na to Putin, na čo Trump reagoval v zmysle, že si „viem si predstaviť, že by sa to mohlo stať.“ Putin označil vzájomné rokovania za „konštruktívne“ a uviedol, že dohoda s Trumpom „vydláždi cestu k mieru na Ukrajine“.

