Dráma v bani! Otras uväznil baníka, záchranári sa k nemu snažia dostať

KNUROW - Záchranári zasahujúci po pondelkovom večernom otrase v bani Knurow v Sliezsku sa v utorok predpoludním nachádzali približne 200 metrov od 40-ročného baníka, s ktorým sa od incidentu nepodarilo nadviazať kontakt. Podľa Jastrzebskej uhoľnej spoločnosti (JSW) sa momentálne sústreďujú na obnovenie prívodu vzduchu do postihnutej časti bane. Informuje o tom varšavský spravodajca agentúra PAP.
K silnému otrasu došlo o 21.26 h v hĺbke 850 metrov počas razenia chodby v časti bane ktorá je súčasťou bane Knurow-Szczyglowice patriacej JSW. V čase incidentu sa v oblasti nachádzalo deväť baníkov. Osem z nich vyšlo vlastnými silami, jeden zostal v ohrozenom úseku.
Viac než desať banských záchranných tímov
Podľa podpredsedu JSW Adama Rozmusa sa do záchrannej akcie, začatej po 22. hodine, zapojilo viac než desať banských záchranných tímov z viacerých prevádzok JSW a z Centrálnej banskej záchrannej stanice. Otrasy podľa doterajších zistení nespôsobili zavalenie chodby, takže nie je nutné odstraňovať zrútenú horninu, čo by predĺžilo postup k uviaznutému baníkovi.
Kľúčovou úlohou je teraz oprava poškodeného zariadenia zabezpečujúceho prívod vzduchu do pracoviska. Podľa Rozmusa môže obnovenie trvať niekoľko hodín, až potom bude možné pokračovať v postupe k presne lokalizovanému baníkovi. Záchranári musia zároveň brať do úvahy riziko úniku metánu, ktorý sa vo väčšom množstve uvoľňuje.
Baníci, ktorí sa dostali z ohrozeného úseku, boli ošetrení a následne prevezení do nemocníc. Podľa predbežných informácií utrpeli len ľahšie zranenia, ako sú odreniny, pomliaždeniny a bolesti chrbta. Postihnutá časť bane bola vyradená z prevádzky, zvyšok bane pokračuje v ťažbe.