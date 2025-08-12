Letecká katastrofa v Rumunsku: Stroj sa zrútil a vybuchol! Všetko zachytili kamery

ARAD - Pokojný sobotný podvečer v západorumunskom meste Arad sa zmenil na scénu hrôzy. Ultraľahké lietadlo sa zrútilo na dvor bývalej továrne a okamžite po dopade explodovalo. Život prišli o obaja muži na palube – skúsený pilot aj mladý pasažier.
Náraz a výbuch zachytila kamera
Podľa miestnej záchrannej služby stroj typu Zenair CH 601 XL Zodiac odštartoval z letiska Siria, asi 25 kilometrov od Aradu, a smeroval na aradské letisko. Pilot, 47-ročný profesionál z Bukurešti, viezol 18-ročného pasažiera z Aradu na rekreačný let. Do cieľa im chýbalo len niekoľko kilometrov.
Zábery agentúry AP ukazujú okamih po páde – mohutný výbuch, trosky rozhádzané po dvore a motor odhodený niekoľko metrov od zničeného trupu. Podľa organizácie Aviation Safety Network bolo lietadlo úplne zničené a obaja muži utrpeli smrteľné zranenia.
Strážnici zavolali pomoc
Bývalá továreň, na ktorej pozemku lietadlo dopadlo, ukončila prevádzku už v júni. V čase nehody sa tam však nachádzalo niekoľko členov súkromnej ochranky. Tí okamžite kontaktovali záchranárov, no smrti už zabrániť nedokázali.
Príčina havárie je predmetom vyšetrovania a experti analyzujú trosky stroja, aby určili, čo spôsobilo náhlu stratu kontroly krátko pred pristátím.