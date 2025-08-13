Benátkam hrozí zánik: Vedci potvrdili, že súčasná ochrana dlho nevydrží

TALIANSKO - Benátky by najneskôr do konca storočia mohli zostať bez účinnej obrany pred extrémnymi prejavmi počasia. Uvádza to nová štúdia talianskeho Národného ústavu geofyziky a vulkanológie (INGV). Pri búrkach a prílivoch by more mohlo prekonať systém Mose, ktorý v súčasnosti chráni mesto pred nepriaznivými vzostupmi vodnej hladiny. Podľa vedcov za to môže stúpanie hladiny mora spôsobené zmenami klímy a tiež klesanie podložia stavieb, takzvaná subsidencia.
